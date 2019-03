Recurren para que se ejecute la sentencia firme que aplica el convenio de Limasa

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (Stal) ha presentado recurso de reposición contra el auto de la titular del juzgado de lo Social 4 que decidió dejar en suspenso la ejecución de la sentencia firme que este sindicato había ganado en el Supremo sobre la aplicación del convenio colectivo de Limasa y en la que la jueza debía concretar los atrasos que Limasa debe abonar a la plantilla. La jueza decidió que había que esperar hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dilucide sobre otra causa paralela que enfrenta a la empresa y al comité de Limasa y que aún no es firme.

El recurso presentado por el Stal reclama que la juez decida ya sobre la aplicación de los aspectos económicos del convenio pues se trata de la "ejecución de una sentencia firme que no cabe dejar en suspenso para subordinarse y esperar a otro procedimiento judicial que no es firme", explicó el abogado representante del sindicato, José María Ramírez Pedrosa.

El letrado basa su recurso en dos incumplimientos, el primero "de identidad subjetiva" ya que las partes personadas en los dos procedimientos no son las mismas, "pues nosotros no somos parte en el litigio que se sustancia en el TSJA"; y otro de "identidad objetiva" que quiere decir que aunque las dos causas judiciales son parecidas, no son idénticas ya que la sentencia firme del Stal lo que exige es la aplicabilidad del convenio colectivo 2010-2012 y la nulidad del acuerdo de fin de huelga de 2013, mientras que el litigio que dirime el TSJA debe decidir sobre la aplicación del convenio y sobre los dos acuerdos firmados en el Sercla en febrero y diciembre de 2012.