Gasolina y fuego en el adiós de Sichar

Quedará como una mera anécdota. Pero la última rueda de prensa de Gonzalo Sichar como portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Málaga, la ha dado en el Salón de los Pasos Pérdidos. Así se le denomina a la luminosa sala, con vistas directas al mar, que acoge las comparecencias de los políticos ante los medios de comunicación en la calle Pacífico. Hay formas y formas de decir adiós. La suya no ha sido una despedida silenciosa. Más bien un ajuste de cuentas. O un ataque de sinceridad repentino a tres meses de unas elecciones locales. Dependerá del prisma y de las afinidades de cada uno. "Hoy ya puedo hablar libremente porque, nada más acabar esta rueda de prensa, bajaré al registro para firmar mi dimisión como diputado. Después, iré al Ayuntamiento y entregaré mi acta de concejal".

Un primer aviso a navegantes, traducido luego en una comparecencia de casi una hora, en la que ha arremetido muy duramente contra su ya expartido y de la que no ha salido muy bien parado el actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá. Se sabía que la relación entre ambos era nula. Inexistente. Un hecho sorprendente, a su vez, al tratarse de dos personas que integraban el grupo municipal que ha sido determinante para inclinar la balanza en La Casona, prácticamente, hasta anteayer. Pero lo que ha se revelado hoy es que también hay acumulada una buena dosis de inquina personal.

Para empezar, Sichar ha expresado estar en profundo desacuerdo con la evolución de Ciudadanos. Si en la calle está lo de "partido veleta", él lo ha ratificado, utilizando justo esa expresión. Sin pureza ideológica ya alguna, Sichar ha señalado que Ciudadanos se mueve únicamente por el "cálculo electoral del momento". El cálculo de electoral de Albert Rivera, entiéndase, lo que le haría virar en posiciones y postura política solo a golpe de encuestas y sondeos internos. Y ha empezado a tirar de ejemplos: prisión permanente revisable, aplicación del artículo 155, cordón sanitario o no al PSOE, postura sobre la violencia de género, viraje interno de la socialdemocracia al liberalismo impuesto al sol€ "En el transcurso de dos años se ha pasado del semáforo rojo al naranja, y luego al verde".

Grande ha sido también la expectación mediática. Nunca en estos casi cuatro años, había tantos micrófonos y cámaras apuntando a Sichar. Cuando convocó ayer, a espaldas de su jefa de prensa María del Carmen Prieto, que no sabía de nada, se intuía una intervención sin miramientos. Incluso despiadada, por momentos. Algo que se ha confirmado luego sobre la marcha. El reciente viaje de Inés Arrimadas a Waterloo lo ha tildado de "absurdo" y ha asegurado que "Ciudadanos confunde ser centrista con no tener una posición concreta".

Sichar ha dibujado la imagen de un partido muy alejado de sus bases. Resistente a escuchar opiniones más allá de las que emite el núcleo duro. Ese círculo que conforman las caras más conocidas. Desde cuestiones de personal hasta la elaboración de mociones y la adopción de posturas ante hechos concretos, el grueso vendría impuesto desde arriba. "A mí no se me ha dejado liderar el trabajo en la Diputación. Éramos dos. Cuando había empate de criterio, decidía Teresa Pardo, secretaria de relaciones institucionales". A Beatriz González, que ahorra le sustituye como concejal en el Ayuntamiento, le ha culpado de conspirar contra él desde dentro, borrado de ordenadores y archivos incluidos. Hasta el final, habría tenido esperanza de una sacudida dentro del partido. Pero nadie ha tirado del freno de mano. Hasta el punto de que el próximo 28 de abril ya no ve capacitado votar por Albert Rivera.

Explosivo y despiadado por momentos ha sido con Juan Cassá, al que le ha negado cualquier capacidad para ser alcalde de Málaga. ¿Es el candidato ideal para Ciudadanos para el próximo 26 de mayo? "Es el candidato ideal para el antiguo partido de Mario Conde, más concretamente para el de Jesús Gil". Algo se rompió hace mucho entre los dos y ha ido supurando. Sin taparse las manos con la boca, ha llegado a decir que a Cassá le falta "talla intelectual" para ser alcalde. Más, si se compara con Francisco de la Torre, por el que ha confesado cierta adulación. Rayando lo personal, la controversia en las próximas horas está asegurado. Fuentes locales del partido lamentan que hable alimentando por la rabia de verse fuera de cualquier lista. Él lo ha negado, señalando varios ofrecimientos para ir de número dos en algún municipio de la provincia.

"Ahora se acaba mi minuto de gloria, soy consciente de que a partir de mañana seré un malagueño más". Así ha puesto fin a su primera etapa como cargo público en Málaga. No ha descartado ingresar en un futuro en otro partido político, aunque ha negado que haya flirteos para ir con Vox. Por ahora, ha asegurado, se va a reflotar su editorial, cuya actividad habría sufrido su presencia en la política.