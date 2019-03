Vecinos del Palo denuncian el robo de motores y barcos en los varaderos

­ El presidente de la Asociación de Vecinos Zona Popular del Palo, Rafael Caparrós, denunció a este periódico que en los varaderos en los que se guardan las embarcaciones en las playas de la zona se están robando motores de barcos y barcos, de forma que en una semana, según dijo, se habrían producido cuatro (la sustracción de tres motores y de un barco). El dirigente vecinal se queja de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se pasan la patata caliente de un cuerpo a otro.

Caparrós, de hecho, explica que «cuando robaron los motores, fui a la Guardia Civil y ellos dicen que es competencia que la Policía Nacional, y esta dice que es de la Guardia Civil», para indicar que los tres motores sustraídos hace unas noches, por ejemplo, estaban valorados en una horquilla que va de los 12.000 a los 15.000 euros. «A partir del muro de ribera es dominio público marítimo-terrestre», dice en referencia a las competencias de uno y otro cuerpo.

De cualquier manera, el problema es más profundo, según precisó Caparrós, de forma que afecta a la propia concepción de los varaderos del litoral malagueño. No en vano, el lunes por la mañana, según señaló, se reunieron todos los propietarios de barcos de la zona del Palo cuya asociación preside. Una de las propuestas a las que se llegó fue la de hacer un modelo único de varadero en todo el frente litoral de la ciudad, y que las zonas asignadas por el Ayuntamiento cuenten con una pequeña caseta y un vigilante, que sería pagado por los dueños de las embarcaciones. Aduce Caparrós que así se mantendría «un sistema de seguridad» y podría dejarse libre la zona en verano, «donde no se respetan las zonas de varada y, al final, se convierten en un peligro para los bañistas». «Nuestra propuesta es presentar un modelo único en todo el litoral de Málaga, de modo que estén quienes no puedan pagar un puerto o un varadero seco al no contar con cierto poder adquisitivo y deseen seguir disfrutando de su afición», precisó. Caparrós también propuso colocar un punto de luz y agua «para mejorar la sanidad de la zona», un mayor control de la documentación de los barcos, comprobando si tienen o no el seguro de responsabilidad y poner «una cuota mínima, propuesta por la administración competente, para todos los usuarios».

Asimismo, pretenden que todas las embarcaciones ubicadas en esos varaderos estén en línea, con el fin de mantener la estética en el litoral. «Queremos presentar un proyecto de instalación previa y poder llevarlo a cabo», declaró.

Según explicó, se está hablando con todos los que tienen barcos de la zona, unos 300 en el área de la asociación que él preside, así como también está ya en contacto con dueños de embarcaciones de Pedregalejo, El Dedo, Las Acacias, para consensuar la postura final.

«Este tema lo he llevado yo ya varias veces al Consejo Territorial de la Asociación de Vecinos Zona Popular del Palo», recalcó.