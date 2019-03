Smassa dice que el nuevo pliego impide que los auxiliares manipulen dinero

Ciudadanos lleva a la Comisión de Transparencia del lunes una moción en la que denuncian que los auxiliares de los aparcamientos públicos, y que trabajaban con la anterior empresa concesionaria, realizaron funciones que por contrato no les correspondían, entre ellas recaudar de cajeros y parquímetros el dinero en efectivo o cobrar multas de la grúa. Asimismo, hablaban de la supuesta manipulación por terceros de lo recaudado, lo que supondría una irregularidad por parte de la sociedad municipal de aparcamientos, cuyas siglas son Smassa. La empresa ha respondido en un informe que las «labores propias de esta recaudación siempre se han ejecutado por personal de Smassa», negando, por tanto, las informaciones que llegaron a la formación naranja.

Explica Smassa en su informe, en el que adjunta el pliego de cláusulas que rigen el proceso de adjudicación de servicios de control de los edificios y aparcamientos públicos, que «evidentemente, el personal auxiliar de servicios se ha contratado para todas las funciones que marca su pliego, y siempre que han tenido que realizar labores de apoyo lo han hecho con personal de Smassa». Los hechos denunciados por Ciudadanos habrían ocurrido con la anterior empresa contratada, no con la actual, cuyas funciones entraron en vigor a principios de este año.

«Como pueden ver, el pliego de licitación del contrato de auxiliares recoge que estos no podrán realizar operación alguna que implique manipulación de dinero siempre que el administrativo se encuentre en la cabina de control», explican, para añadir que, en cuanto a la recogida de efectivo en cajeros y parquímetros, el auxiliar sí acompaña al personal de Smassa (administrativo o técnico de mantenimiento del SARE), que «son quienes realizan esta función». «Los auxiliares no disponen de las llaves necesarias para abrir parquímetros y cajeros automáticos, por lo que sería imposible que realizaran esta función. Las labores propias de esta recaudación siempre se han ejecutado por personal de Smassa, al igual que a veces han acompañado al personal de mantenimiento de los parquímetros en sus labores de recuperación y sustitución de piezas, y no han ejercido esas labores, sino las de apoyo en el vehículo, o las de colaboración, pero nunca las de operario (no conocerían los procedimientos ni la mecánica».

Con motivo de la redacción del nuevo pliego de licitación del servicio de auxiliares se conformó una mesa técnica, añade Smassa, con todos los grupos políticos y sindicatos. Así, se celebraron tres reuniones, «donde se determinaron las nuevas funciones que irían en el pliego de licitación, que se aprobó por unanimidad en el Consejo de Administración». «Este nuevo contrato entró en funcionamiento a principios de 2019, y en él se deja claro que los auxiliares no pueden cobrar en los aparcamientos municipales nunca, ni aunque estén rotos los cajeros», aclara.