Renovación a medias en las listas del PSOE de Málaga para las generales del 28A

Unas listas para evitar un enfrentamiento abierto entre dos partes. Un encaje de bolillos, resultado del diálogo para respetar a todas las sensibilidades que hay dentro del PSOE de Málaga. Es lo que ofrecen las listas que ha confeccionado la dirección y que serán ratificadas en el comité provincial que se celebra hoy el partido. El resultado de la negociación entre susanistas y sanchistas deja unas candidaturas que dibujan una renovación parcial, con nombres que se caen del Congreso y aparecen luego en la lista para el Senado. Caras nuevas y ausencias de diputados y senadores que formaban parte de la presente legislatura, pero que ya no volverán a Madrid después del 28 de abril.

Ignacio López, actual director de Salvamento Marítimo, único socialista malagueño que forma parte del comité federal, encabezará la lista para el Congreso como número uno. Un sanchista de pro releva de esta manera a Miguel Ángel Heredia, que había encabezado la candidatura del PSOE de Málaga en 2015, y que cuenta con una larga trayectoria en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez quiere que su futuro grupo parlamentario se nutra de gente que le apoya sin fisuras. Heredia se mantuvo fiel a Susana Díaz y en el partido se daba por hecho que no iba a repetir como número uno. Pero no desaparecerá del mapa político de la capital, ya que será el número uno en la lista al Senado. En eso que llaman "cultura de partido", hay una norma no escrita dentro del PSOE, que manda a no dejar tirado a quien haya sido secretario general. Heredia lo fue hasta el año pasado en Málaga y ahora le vale para seguir en la Cámara Alta.

Volviendo a la lista para el Congreso. De número dos irá Fuensanta Lima. Un claro compromiso con la dirección provincial y con Susana Díaz. Lima, hasta ahora en el Senado por la cuota autonómica del PSOE-A, tuvo que ceder su sitio a Marisa Bustinduy tras las elecciones andaluzas del 2D. Fuera del Senado, sin posibilidades para repetir en las listas municipales del PSOE de Mijas, se le ha abierto la vía del Congreso y será diputada. En el tres, otro nombre de dirección provincial y leal a Susana Díaz: José Carlos Durán. Su nombre se barajaba para el Congreso, una vez que declinó ir en las listas del candidato socialista a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez. Durán ha sido leal a Susana Díaz en todo momento, aunque, una vez librada la batalla por el liderazgo en el PSOE, no ha dudado ponerse detrás de Pedro Sánchez y adoptar una posición pragmática. Remar juntos porque, al final, el barco es el mismo para todos.

De cuatro irá María Dolores Narváez, actual alcaldesa de El Burgo. También fue una de las destacadas sanchistas en la provincia y de los pocos cargos públicos que apoyaron a Pedro Sánchez desde el minuto uno. El puesto número cinco es para Rafael Fuentes, exconcejal en el Ayuntamiento de Málaga. Fuentes, en sintonía con la corriente sanchista dentro del PSOE de Málaga, se enfrentó a José Luis Ruiz Espejo por la secretaría general provincial.

En las pasadas elecciones generales, el PSOE sacó tres diputados por Málaga. Para el 28 de abril, el PSOE parte con el objetivo mínimo de volver a sacar el mismo número, aunque sueñen con el cuarto diputado. Se podría lograr si en Málaga se repiten los resultados de las pasadas elecciones autonómicas.

La lista del Senado, junto al mencionado Miguel Ángel Heredia, la completan Estefanía Martín Palop como número dos y José Aurelio Aguilar Román de tres. Palop formó parte de la primera ejecutiva federal de Pedro Sánchez, a la accedió en 2014. Aunque más tarde formó parte de los 17 miembros que dimitieron de la ejecutiva para forzar la caída de Sánchez tras los malos resultados electorales del PSOE en 2016 y el enrolamiento de Sánchez para no favorecer la abstención del partido en la investidura, entonces, de Mariano Rajoy. Hasta la pérdida del gobierno autonómico por parte del PSOE, Palop ostentaba un cargo en la Junta de Andalucía. En las elecciones de 2015, el PSOE sacó solo un senador. La esperanza del partido es que el 28 de abril salga como la fuerza más votada en la provincia, lo que, automáticamente, le otorgaría tres senadores.

En el apartado de ausencias, se cae Begoña Tundidor y José Andrés Torres Mora. Ambos, hasta ahora diputados, no aparecen en ninguna de las listas. Al igual que el hasta ahora senador Antonio Morales, que abandona la primera línea de la política. También cabe resaltar la falta en estas listas de la actual subdelegada del Gobierno, María Gámez. Su nombre sonaba con fuerza. Aunque su ausencia también manda una señal de que el PSOE está convencido de poder seguir en La Moncloa, y Gámez se mantendría en su actual cargo.



Congreso:

1. Ignacio López Cano

2. Fuensanta Lima Cid

3. José Carlos Durán

4. María Dolores Narváez Bandera

5. Rafael Fuentes García

6. Inmaculada Pascual Martín

7. Francisco Javier Salas

8. Paula Retamero Jiménez

Senado:

1. Miguel Ángel Heredia

2. Estefanía Martín Palop

3. José Aurelio Aguilar Román