Listas apretadas, codos desgastados

Como siempre, muchos aspirantes y pocos puestos a repartir

Un embudo y muchas personas interesadas en colarse por él. La botella que sostiene el artilugio equivale al Congreso de los Diputados y al Senado. Indistintamente. Colarse por él corresponde a obtener el premio deseado en forma de acreditación como honorable representante del pueblo español. Esa imagen sirve para explicar el estado en el que se encuentran ahora mismo los diferentes partidos en la provincia. El adelanto electoral de Pedro Sánchez y la obligación de confeccionar con urgencia listas electorales está rompiendo la paz interna en los partidos. Si es que en algún momento ha llegado a existir realmente. Pero la elección de personas y la designación de puestos en la lista eleva la tensión. Buen rollo y unidad para las cámaras. Guerrilla interna y conspiración en los despachos y en los almuerzos o cenas. La víspera de elecciones es el momento ideal para poner y quitar caras, y adecuar premiar afinidades y castigar traiciones. Los barones regionales miden sus fuerzas y los líderes provinciales tratan de encajar sus piezas sueltas como más le conviene.

PSOE

Unas listas para evitar un enfrentamiento abierto entre dos partes. Un encaje de bolillos, resultado del diálogo para respetar a todas las sensibilidades que hay dentro del PSOE de Málaga. Es lo que ofrecen las listas que ha confeccionado la dirección y que serán ratificadas en el comité provincial que se celebra hoy el partido. El resultado de la negociación entre susanistas y sanchistas deja unas candidaturas que dibujan una renovación parcial, con nombres que se caen del Congreso y aparecen luego en la lista para el Senado. Caras nuevas y ausencias de diputados y senadores que formaban parte de la presente legislatura, pero que ya no volverán a Madrid después del 28 de abril.

Ignacio López, actual director de Salvamento Marítimo, único socialista malagueño que forma parte del comité federal, encabezará la lista para el Congreso como número uno. Un sanchista de pro releva de esta manera a Miguel Ángel Heredia, que había encabezado la candidatura del PSOE de Málaga en 2015, y que cuenta con una larga trayectoria en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez quiere que su futuro grupo parlamentario se nutra de gente que le apoya sin fisuras. Heredia se mantuvo fiel a Susana Díaz y en el partido se daba por hecho que no iba a repetir como número uno. Pero no desaparecerá del mapa político de la capital, ya que será el número uno en la lista al Senado. En eso que llaman «cultura de partido», hay una norma no escrita dentro del PSOE, que manda a no dejar tirado a quien haya sido secretario general. Heredia lo fue hasta el año pasado en Málaga y ahora le vale para seguir en la Cámara Alta.

Volviendo a la lista para el Congreso. De número dos irá Fuensanta Lima. Un claro compromiso con la dirección provincial y con Susana Díaz. Lima, hasta ahora en el Senado por la cuota autonómica del PSOE-A, tuvo que ceder su sitio a Marisa Bustinduy tras las elecciones andaluzas del 2D. Fuera del Senado, sin posibilidades para repetir en las listas municipales del PSOE de Mijas, se le ha abierto la vía del Congreso y será diputada. En el tres, otro nombre de dirección provincial y leal a Susana Díaz: José Carlos Durán. De cuatro irá María Dolores Narváez, exalcaldesa de El Burgo y el cinco es para Rafael Fuentes. La lista del Senado, junto al mencionado Miguel Ángel Heredia, la completan Estefanía Martín Palop como número dos y José Aguilar de tres. En la dirección provincial están contentos, al mantenerse las cuotas, copando el 75% de las listas sus afines.



PP

En el PP se sigue la norma no escrita de apurar hasta el último minuto. Esta vez, según fuentes del partido, con una razón añadida. El partido quiere evitar una fuga de los descartados a otros partidos, principalmente, a Vox.

Pablo Casado y Elías Bendodo, durante una visita del líder nacional del PP a Málaga. ARCINIEGA

El partido de Abascal, en expansión, está necesitado de personal para cubrir sus listas. Las mismas fuentes sitúan, sin embargo, a Carolina España como número uno. Repetiría así como cabeza de lista. Cuenta con avales en el PP de Málaga, pero también con los del propio Pablo Casado. En el partido están contentos con su trabajo realizado. Como número dos se perfila Ángel González. Ya está en el equipo de organización que coordina y encabeza Maroto. Si el PP gobierna, apunta a un puesto en La Moncloa. Manuel Marmolejo lo tendrá difícil para repetir en la lista al Senado, aunque se le dará una salida por la vía de la Junta. Avelino Barrionuevo podría ir a la lista de De la Torre.



Podemos

Las primarias que hizo Podemos para el 28 de abril han quedado en papel mojado. Los elegidos de entonces, han tenido que ceder en favor del acuerdo entre la formación morada e IU para revalidar la confluencia. Francisca Aranda, elegida por las bases como número uno, quedaría relegada al tercer puesto, una vez que se ha confirmado que Alberto Garzón irá de número uno. IU se ha hecho con los puestos de salida, ya que Garzón estará acompañado por Eva García Sempere como número dos. En IU consideran que el tirón de Garzón propiciará un subidón en el número de votos que coseche la confluencia en Málaga, y sirva para contrarrestar la tendencia a la baja de Podemos.



Ciudadanos

Por el momento, solo se conoce al cabeza de lista, que ha salido de unas primarias tan insulsas como claras en el resultado. Guillermo Díaz se proclamó ayer como ganador de este proceso interno. Desde su llegada al Congreso hace tres años, ha ido creciendo tanto fuera como dentro del partido. Realmente, no existía ningún debate sobre la viabilidad de su candidatura. La novedad, en esta ocasión, es que el resto de nombres los impondrá el comité jecutivo de Ciudadanos. Ni el propio Díaz sabe aún de quién estará rodeado. Se da por seguro que Irene Rivera no va a repetir. Tras una irrupción en la política en la que atacó con una presencia mediática elevada, ha dado la impresión que le ha cogido animadversión a dejarse ver en público. Siempre ha estado la tentativa de volver a su profesión como piloto. Hastiada de la política, ese volverá a ser de nuevo su destino. La previsión para la lista al Congreso es que ninguno repita, salvo Díaz. Una tónica que Ciudadanos, eso aseguran fuentes del partido, también quiere aplicar a las candidaturas municipales. Renovación en muchas plazas y descontento a la vista, por lo tanto.



Sichar se va con portazo

Gonzalo Sichar se despide de Ciudadanos con una última rueda de prensa. ARCINIEGA

Quedará como una mera anécdota. Pero la última rueda de prensa de Gonzalo Sichar como portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Málaga, la ha dado en el Salón de los Pasos Pérdidos. Así se le denomina a la luminosa sala, con vistas directas al mar, que acoge las comparecencias de los políticos ante los medios de comunicación en la calle Pacífico. Hay formas y formas de decir adiós. La suya no ha sido una despedida silenciosa. Más bien un ajuste de cuentas. O un ataque de sinceridad repentino a tres meses de unas elecciones locales. Dicen que puede ir en las listas de Vox. Él lo niega. Sería su tercer partido.