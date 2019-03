"La investigación es lo que nos va a sacar de la crisis, pero hay que esperar"

Dice que estando ya en la Universidad, se dio cuenta de que no sabía Ciencia. Que antes no le habían enseñado

Marcos Naz es profesor de Física y Química del IES Martín Rivero, de Ronda. Cordobés, doctor en Química, ha recibido a lo largo de su trayectoria docente distintos premios y galardones por fomentar la innovación educativa en el aula. O mejor dicho, fuera de ella. El último, con motivo del Día de Andalucía, por, según la Junta, «ejercer un auténtico liderazgo educativo entre su alumnado, con el que participa en numerosos encuentros y certámenes científicos».

Es usted, según la Junta de Andalucía, un profesional que motiva a sus alumnos. ¿Cómo ha recibido este importante galardón?

Con sorpresa. El año pasado, en junio, ya me dieron un premio parecido al mérito educativo por parte de la Delegación, pero en aquella ocasión fue por varias propuestas educativas de la provincia que coordino. En esta ocasión ha sido un reconocimiento más personal y en la conmemoración del Día de Andalucía. Así que ha sido sorpresivo y motivador. Premios obtenidos a través de proyectos presentados por mi parte, al menos han sido 15. Y este tipo de distinciones personales al mérito por trabajar con metodologías distintas, es el tercero que recibo.

¿Cómo describe su trabajo en el aula?

Pues precisamente nos salimos más del aula a la hora de trabajar con los chicos. Lo que planteamos son alternativas metodológicas. Levantamos a los niños de sus pupitres, formamos equipos y son los que van gestionando y preparando sus propias ideas a través de nuestros consejos para obtener una investigación o invento que tenga un uso útil para la sociedad, ya sea medioambiental, social... La investigación se completa basándose en el método científico, es decir, a través de la observación, la hipótesis, las pruebas, el tratamiento de datos matemáticos... hasta llegar a unas conclusiones y exponerlas. Es la forma de trabajar que queremos.

¿Por qué es importante innovar en el ámbito educativo?

La innovación debe ser un complemento al sistema tradicional. No podemos sustituir la enseñanza clásica por criterios completamente nuevos. Tenemos que ser complementarios. Es importante para generar una motivación extra en los escolares, ya que en la actualidad tienen a su alcance tantos elementos que los desconcentran, que les llaman la atención, que como no metamos dentro de nuestra forma de enseñar algo de lo que ellos viven día a día, ta sean móviles, canales de youtube, juegos... es muy difícil tenerles concentrados en nuestras aulas. Quizás ese complemento de la innovación educativa permita un poco poder acceder más a que ellos quieran aprender. Y mi enfoque es que la investigación científica, experimental, humanística, social o del área que sea la excusa para que, a través de un proceso de aplicar el método científico, se mejore y alcancen todas las competencias claves que los chicos deben lograr. Es decir, no se trata solo de adquirir conocimientos, sino mejorar en muchas más capacidades. Porque es algo multidisciplinar, donde entran en juego múltiples áreas. Como en la propia investigación, con equipos en los que se incluyen especialistas para que, el conjunto, llegue a resultados positivos.

¿Cómo hacer la Ciencia algo atractivo?

En nuestro caso, les llevamos al mundo que les rodea. Por ejemplo, a los chicos de primero de la ESO les enseñamos cómo, a través de juguetes, algunos antiguos, se puede aprender Física que se imparte en cuarto de la ESO. Ellos se fabrican sus propios juguetes, como los tirachinas, jugando con ellos y no se dan cuenta de que están aplicando el método científico. Otro proyecto muy interesante es el Science IES, con las Universidades de Córdoba, Sevilla y Málaga. Aquí formamos equipos de investigación con alumnos de distintos institutos y los investigadores proponen unos pequeños trabajos que preparan de manera online que tienen que defender en un congreso en la universidad y en inglés. Está dirigido a alumnos de 15 y 16 años.

¿Cómo responden los escolares?

Se sienten realizados. No se lo creen. Creen que no son capaces de hacerlo, cuando son perfectamente capaces. El sistema educativo andaluz valora mucho las competencias lingüísticas, matemáticas, sociales, artísticas... El grado de adquisición de capacidades. Y de autonomía. Las notas son importantes pero no es solo lo único. Con esta metodología descubro que alumnos que académicamente no tienen inicialmente buenos resultados en las materias clásicas, son capaces de exponer sus trabajos oralmente igual o mejor que otros en teoría más brillantes.

¿Cree que ha despertado vocaciones?

Se despiertan vocaciones nuevas de todo tipo de Ciencias. Tenía una chica que se incorporó a un proyecto de Arqueología desde Bachillerato de Sociales. Lo hizo de manera voluntaria. Y directamente cuando acabó el departamento donde había trabajado se la quiso quedar. Yo veo que los que trabajan esta metodología tienden a seguir este tipo de vocaciones. Veo que los chicos mejoran sus capacidades de forma general. Se busca que, de manera interdisciplinar, ellos mejoren. Al principio tienen miedo escénico, no son capaces de ponerse delante de sus compañeros y luego en segundo de Bachillerato se ponen ante 300 personas. Lo importante es que sepan aplicar esto donde haga falta, ya sea en FP, en la Universidad o creando su propia empresa. Prefiero formar personas autosuficientes y que luego utilicen estos conocimientos y capacidades como mejor les venga.

¿Usted tuvo algún docente que le marcara y le dirigiera a las ciencias?

Tuve profesores que hicieron que me gustase aprender conocimiento. Pero mi forma de pensar la desarrollé cuando terminé mi licenciatura en Química. Entonces me di cuenta de que no sabía Ciencias, que durante todo el proceso educativo no se me había enseñado a hacer Ciencia. Así que he trasladado eso de que había que enseñar Ciencia haciendo ciencia, no leyendo Ciencia.

¿Cuánto tiempo ha perdido esta sociedad por culpa de los recortes en investigación?

España no aporta lo que debería para tener una sociedad que fabricase sus propios inventos. Por decirlo de modo sencillo, para que tuviese su propias ideas sin tener que comprar nuevas tecnologías a otros países. Alemania fabrica sus coches y sus electrodomésticos. Lo fabrican a 50 y lo venden a 200. Es decir, el valor añadido es de 150. Si nos dedicásemos a fabricar y no tanto a comprar, no tendríamos tantos problemas. Es algo que se debería solucionar. A efectos prácticos, por culpa de la crisis tuve que dejar mi pasión, que era la investigación, para incorporarme al sistema educativo, que también es mi pasión. Ahora mismo compatibilizo mis dos pasiones a la vez. Pero son muchos compañeros los que tuvieron que dejar la investigación porque no podían vivir. En este tiempo, se han perdido miles de ideas que no van a repercutir en la sociedad. La sociedad necesita beneficios a corto plazo y en la investigación hay que ser pacientes. Se solucionarían muchos problemas económicos del país si se tuviera esta paciencia. La investigación es lo que nos va a sacar de la crisis, pero hay que esperar. Cada vez que cambia el Gobierno el sistema educativo también cambia. Por eso es necesario un pacto de Estado por la investigación y la enseñanza y ver los resultados a largo plazo. Ni en tres ni en cuatro años se cambian las cosas, pero para eso hay que entender de investigación.