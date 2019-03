Abogados de víctimas de accidentes exigen a municipios no cobrar tasas por atestados

El presidente de la Asociación Nacional de Abogados Víctimas de Responsabilidad Civil (Adevi), el letrado malagueño Manuel Temboury, exigió ayer a los ayuntamientos de todo el país que no cobren una tasa por expedir copias de los atestados de tráfico que realizan las diferentes policías locales, ya que se trata de documentos esenciales, por ejemplo, para saber a quién o qué compañía se debe demandar o para que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sepa a qué aseguradora debe imputarle los gastos de estancia y tratamiento en un hospital o los derivados de la rehabilitación. Todo esto ocurre desde hace cuatro años, una vez que se suprimieron los juicios de faltas.

«Si hay un accidente, existen dos posibilidades: en el 50% de los casos se firma un parte amistoso, pero en la otra mitad de estos accidentes se instruyen diligencias policiales», explica Temboury, que añade que ello exige la presencia de la Policía Local del municipio en cuestión, que realiza el correspondiente atestado, en el que constan las aseguradoras de los siniestrados, la matrícula de los coches se incorporan las diligencias de criterio, de forma que se determina quién es el culpable del accidente. Así, cuando una persona sufre un siniestro grave y está hospitalizada, la Seguridad Social solicita los datos de la aseguradora. «Por ejemplo, si estás en Carlos Haya, la Seguridad Social cobra a la aseguradora los gastos; después pasas a rehabilitación y vas a centros privados, y estos a su vez piden los datos a la compañía» de que se trate, subraya. Con el atestado, por tanto, lo primero que es necesario saber es si la Policía Local ha determinado la culpabilidad y, si el accidentado no es culpable, sus gastos los pagará la compañía contraria, porque en el atestado se hallan la compañía, la matrícula y la póliza de seguros.

«¿Qué ocurre? Pues que antes los atestados estaban en los juzgados, pero ya se suprimieron los juicios de faltas; algunas veces, la policía ve indicios de delito en un accidente y los sigue mandando al juzgado, pero ahora están en poder policial hasta que un abogado los pide», señala Temboury, quien explica, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Málaga cobra por solicitud de copia del atestado 40 euros (42 en concreto), «y la mayor parte de los consistorios también lo cobran». «Málaga, la provincia, es en general barata, pero en algunos consistorios se cobran más de 100 euros y hay uno en Barcelona cuya tasa es de 300», recalcó. «Nosotros estamos en pie de guerra porque es una barbaridad que a la víctima de un accidente, que tiene muchos perjuicios, encima se le cobra una tasa por ver a quién se tiene que dirigir en la reclamación futura», subrayó, tras lo que añade: «El problema es que no hay una norma nacional que regule el tema, sino que las competencias son de cada ayuntamiento» y, por tanto, las corporaciones locales son soberanas para decidir como estimen conveniente.

Adevi, explica el letrado Manuel Temboury, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga, de forma que este les deja ir una vez por semana a las dependencias de la Policía Local y el funcionario les enseña el orden de los atestados y dónde se encuentra aquel por el que se han interesado, de forma que el jurista le hace una fotografía. «Las tasas, según nos explicaron, se cobran en la capital porque había que hacer fotocopias de los atestados y son 40 euros lo que costaban».

Este letrado, especialista en responsabilidad civil, señaló que «la fotografía tiene una resolución pésima para presentarla ante un juzgado», y aclara: «Aquí, el Ayuntamiento es favorable a suprimir las tasas; nosotros accedemos a la copia del atestado tras la oportuna autorización del cliente». El abogado malagueño y presidente de Adevi reseñó lo siguiente: «A mí me entran una media de 20 accidentes a la semana, si hay diez con atestado policial, multiplica esos diez por cuarenta euros», de forma que el coste total sería de 400 euros para el profesional. «Luego, ir allí, a las dependencias policiales, a hacer una fotografía es perder una mañana entera; hace unos tres meses, estuve en un juicio y tuvimos que suspender la vista porque no se veía el atestado y esto está ocurriendo en casi todos los ayuntamientos».

La idea es que estos letrados reunidos en la asociación se están reuniendo con los diferentes partidos políticos que concurrirán a las elecciones generales el próximo 28 de abril y a las locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, con el fin de que, antes de elaborar sus respectivos programas electorales, las formaciones se comprometan a llevar en los mismos la supresión de estas tasas municipales. «Pedimos la supresión de las tasas, ahora que estamos en campaña nos estamos reuniendo con los partidos políticos y, de momento, todo parece maravilloso», dijo con ironía.

El problema es que en cada municipio se están organizando grupos de abogados para hacer esta tarea, porque «debe hacerlo cada ayuntamiento a nivel particular», por lo que la lucha parece hercúlea. «Imagine que está usted en el hospital y sube una persona del SAS encargada de recabar los datos sanitarios, los rellena, pero si la culpa es de la compañía contraria el afectado no dispone de esos datos; si en 15 días no se han rellenado, se reclama el dinero al enfermo», declaró. La situación en Málaga no es la peor: Torremolinos lo hace gratis de forma presencial, pero por correo cobra 72 euros, siempre según Adevi; en Benalmádena la tasa es de 40 euros, por 18,70 de Fuengirola; en Mijas es gratis por correo electrónico, Marbella cobra 10,72 euros por correo electrónico, pero permite la fotografía los jueves de diez a doce; en Estepona, la cita previa es gratis, mientras que por correo electrónico se cobran 25 euros; en Rincón de la Victoria es gratis, pero hay que pedirlo por fax y desplazarse hasta el Consistorio; también es gratis en Vélez (por correo electrónico), en Torrox (gratis con cita presencial) y Nerja (igual que Torrox). En Coín cobran 20 euros. En 2017, hubo 2.035 accidentes con víctimas. en la provincia; asimismo se dieron 64 accidentes mortales.