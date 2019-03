Denuncian que Francés logró irregularmente ayudas del IMV para reformar dos inmuebles

Fernando Francés, actual Secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía y durante varios años gerente del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC), habría logrado irregularmente la subvención que obtuvo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento Málaga para rehabilitar dos edificios en Madre de Dios, 11 y Álamos, 37 al iniciar las obras de reforma en estos inmuebles antes de que se le concediera la subvención, en febrero de 2018 , lo que vulnera la ordenanza que regula la concesión de estas ayudas y que señala explícitamente que para ser beneficiario «es condición indispensable que la actividad objeto de subvención no haya comenzado», según la denuncia del grupo de IU-Málaga para la Gente, que ha llevado este asunto a la comisión de Transparencia de hoy lunes, tras realizar una amplia investigación de los expedientes tramitados para este caso, tanto en el IMV como en la Gerencia de Urbanismo.

Francés, que había adquirido los dos inmuebles a través de la empresa El Museo Cultura y Turismo SL, de la que era administrador único, solicitó sendas licencias de obras a la Gerencia de Urbanismo en octubre de 2016 para reformarlos y convertirlos en apartamentos turísticos. En ambos casos se trata de edificios del siglo XIX que tienen protección arquitectónica ambiental, y se encuentran dentro del Pepri Centro y del Conjunto Histórico de Málaga, además de tener afección al BIC del Teatro Cervantes. Por ello cualquier modificación sustancial y especialmente las demoliciones deberán ser autorizadas previamente por la consejería de Cultura de acuerdo con la Ley del Patrimonio Andaluz.

También solicitó al IMV la concesión de dos subvenciones para la reforma de los edificios. El consejo rector del IMV del martes 13 de febrero de 2018, concedió a la empresa El Museo Cultura y Turismo SL, de la que Fernando Francés es administrador único, dos subvenciones, la primera de 14.319 euros y la segunda de 10.325 para la rehabilitación de los inmuebles de Álamos, 37 y Madre de Dios, 11.

Sin embargo ocho días después de otorgadas esas subvenciones, el propio Fernando Francés, en su calidad de administrador único de la empresa promotora, remitió a la consejería de Cultura un escrito fechado el 21 de febrero de 2018 en el que responde a algunos de los requerimientos que le hace la consejería al proyecto y explica que se están realizando demoliciones, como el desmontaje «de dos zonas de forjados» y otras. Francés acompaña el escrito con una amplia documentación fotográfica en la que pueden apreciarse los trabajos realizados en el interior de los inmuebles. Estas obras de demolición son las que se habrían ejecutado antes de la concesión de las ayudas para la rehabilitación.

La delegación de Cultura responde unos días después en un escrito remitido a la Gerencia de Urbanismo el 14 de marzo en el que señala que se «ha presentado por el promotor documentación complementaria de la que se desprende que se han ejecutado obras de demolición previas en el inmueble, que no estaban reflejadas en la documentación anterior», consistentes en la demolición de techos de escayola; demolición de solerías de baldosas hidráulicas; demolición de tabiquerías de cítaras y tabiques interiores de ladrillo; demolición de guarnecidos de yeso incluyendo desmontado de carpinterías; demolición del enfoscado de paredes; demolición y desmontado de la instalación eléctrica completa de las edificaciones.

En ese escrito, Cultura le recuerda a la Gerencia de Urbanismo que cualquier obra de demolición en un inmueble que se encuentre dentro del Pepri Centro y del Conjunto Histórico de Málaga debe tener autorización previa de la Junta de Andalucía.

Consejería de Cultura



La Consejería de Cultura acabó finalmente autorizando las obras de rehabilitación de ambos edificios, en octubre de 2018, al entender que las demoliciones, pese a no estar autorizadas, no suponen ninguna modificación de los elementos estructurales de los edificios. Pese a ello, en ese escrito fechado en marzo de 2018, Cultura conmina a la Gerencia de Urbanismo a que, si no lo ha hecho ya, abra expediente de restitución de la legalidad y expediente sancionador a la promotora, que se los remita en un plazo de diez días. En la documentación que obra en poder de IU-MpG no consta la apertura de ningún expediente por parte de Urbanismo ni tampoco contestación de la Consejería de Cultura.