El IMV desconoce si concedió indebidamente una subvención a Fernando Francés para dos inmuebles

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) no ha negado que la subvención que concedió a una empresa de Fernando Francés para la rehabilitación de dos inmuebles en las calles Álamos y Madre de Dios, se le otorgase cuando éste ya había iniciado obras en los edificios, un requisito que invalidaría la concesión de la ayuda, tal como ha denunciado el grupo de IU Málaga para la Gente. El gerente de este organismo, José María López Cerezo, ha explicado en la Comisión de Transparencia que la subvención se concede para la rehabilitación de la fachada y la cubierta "y esas son las obras que nosotros vigilamos", por lo que "si se hicieron obras en el interior antes de conceder la subvención, nosotros no lo verificamos". Con ello se ha lavado las manos en este asunto y ha dejado el caso en el tejado de la Gerencia de Urbanismo, que no ha respondido.

El grupo de IU MpG ha llevado a la comisión de Transparencia de hoy que Fernando Francés, actual Secretario General de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía y durante varios años gerente del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC), habría logrado irregularmente la subvención que obtuvo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento Málaga para rehabilitar dos edificios en Madre de Dios, 11 y Álamos, 37 al iniciar las obras de reforma en estos inmuebles antes de que se le concediera la subvención, en febrero de 2018 , lo que vulnera la ordenanza que regula la concesión de estas ayudas y que señala explícitamente que para ser beneficiario "es condición indispensable que la actividad objeto de subvención no haya comenzado".

López Cerezo ha explicado que el IMV inspeccionó los dos edificios el 7 de agosto de 2017, constatando que no se habían iniciado las obras, lo que permitió que en febrero de 2018 se le concediese las dos subvenciones de 14.319 euros para el edificio de Álamos y de y de 10.325 para el d Madre de Dios.

El portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, ha insistido en que ocho días después de otorgadas esas subvenciones, el propio Fernando Francés, en su calidad de administrador único de la empresa promotora, remitió a la consejería de Cultura un escrito fechado el 21 de febrero de 2018 en el que responde a algunos de los requerimientos que le hace la consejería al proyecto y explica que se están realizando demoliciones, como el desmontaje "de dos zonas de forjados" y otras. Francés acompaña el escrito con una amplia documentación fotográfica en la que pueden apreciarse los trabajos realizados en el interior de los inmuebles.