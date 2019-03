El pleno de Málaga conmina a Porras y Pomares a que dimitan

Horas después de que la Fiscalía Anticorrupción anunciase que se hace cargo del caso Villas del Arenal, dando una mayor carga de profundidad jurídica al asunto, el pleno extraordinario ha aprobado por mayoría simple exigir al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que cese a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares y al gerente de Urbanismo, José Cardador, por su implicación en este caso que, tras pasar por la Fiscalía, está en manos del juzgado de instrucción número 8 que ha citado como investigados (imputados) a los tres por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, por las presuntas injerencias políticas que ejercieron en la tramitación de los expedientes de infracción abiertos en la urbanización Villas del Arenal.

Ha sido un pleno bronco y tenso, con continuas interrupciones y gritos lanzados desde los bancos del público, ocupados en su mayoría por vecinos de Villas del Arenal.

Pese a la advertencia final del concejal de Urbanismo Francisco Pomares que leyó un alegato donde advertía a los concejales de los grupos de la oposición de que "cuando voten estarán actuando contra el derecho y vulnerando nuestros derechos constitucionales", los grupos de la oposición han sumado sus 14 votos (faltan Cassá, Sichar y Francisco Conejo) para imponerse a los 13 en solitario del PP y aprobar el único punto del orden del día de exigir la dimisión de Teresa Porras, Francisco Pomares y José Cardador.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha reclamado al alcalde que deje de encubrir las presuntas irregularidades que se han cometido en el seno de urbanismo y acate lo que el Pleno ha dictado con rotundidad, obligando a dimitir a los concejales Pomares, Porras y al gerente Cardador. "No ampare más tiempo la corrupción, señor alcalde", le ha espetado.

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora ha anunciado que se grupo se va a personar en el caso y ha defendido que "no hay política sin ética", por lo que se hace necesario que "no sigan dirigiendo la gerencia de Urbanismo unas personas que están siendo investigadas unos presuntos delitos tan graves como los señalados por la Fiscalía".

"Hoy el PP de Málaga está bajo sospecha e investigación judicial", ha dicho Eduardo Zorrilla, portavoz de IU MpG. "Usted, señor alcalde ha dirigido el urbanismo en Málaga en los últimos 20 años, sino cesa a los concejales investigados, los estará respaldando y siendo así nosotros exigiremos su dimisión".

El concejal no adscrito Juan José Espinosa ha señalado que si no hay cese de los concejales, "lo único que cabe es la moción de censura para echar al alcalde".

Alejandro Carballo le ha recordado al alcalde los pactos que él y su grupo firmaron con Ciudadanos para regenerar la vida política, pero ahora "su estrategia de enredar, es cínica".

El alcalde le ha respondido con su argumento de los últimos días que defiende que deben ser separados de sus cargo en el caso de estar imputados "y en este caso no lo están. El acuerdo de PP y Cs habla de imputados formalmente". Ha tenido réplica para el resto de la oposición a la que ha acusado de "no querer que avancen las cosas. No quieren que se investigue porque ya han juzgado y esto no es serio porque no respetan la presunción de inocencia".

Esa idea de prejuzgar de antemano es la que ha utilizado Francisco Pomares para criticar a la oposición. "Ustedes predeterminan nuestra culpabilidad y fomentan el juicio paralelo y nuestra condena anticipada. Todo es antidemocrático. Son conscientes de que niegan los derechos fundamentales". Y les ha enviado un aviso: "deben saber que su acción no quedará impune y que ejerceremos cuantas acciones legales nos permitan para defender nuestro honor".

Mientras que Teresa Porras se ha limitado a presentarle una pregunta retórica a los de la oposición: "¿en el caso de que nosotros nos fuéramos ahora, lo harían ustedes en el caso de que el asunto fuese archivado?"