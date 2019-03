Los jóvenes malagueños se unen al 15M climático este viernes

Málaga se une a las más de 1.000 ciudades de 89 países de todo el mundo que se manifestarán este viernes 15 de marzo para reclamar medidas políticas urgentes contra el cambio climático. O lo que el movimiento estudiantil Fridays for Future, creado por la joven sueca de 16 años Greta Thunberg, que el verano pasado empezó a manifestarse todos los viernes frente al Parlamento de Suecia y que llegó hace varias semanas a España bajo el nombre de Juventud por el Clima, llama "emergencia climática". Y así piden a los gobiernos que lo declaren, como una situación de emergencia.

En Málaga han comenzado a organizarse hace a penas dos semanas y ya aglutinan a un centenar de jóvenes. Una de las fundadoras del movimiento en la ciudad es Estefanía Marín y explica que la necesidad de que los jóvenes luchen por esta causa: "Nos queda un largo futuro por delante y estamos viendo cómo el clima se destruye sin que nadie haga nada". Así, critica que se ponen metas para el 2030 o 2050, "pero nada tangible". Por eso piden que se active la emergencia climática ya. "Si se activa ahora a lo mejor se puede hacer algo, pero aun así los efectos van a seguir de aquí a muchos años. Tenemos que actuar ya".

La concentración del viernes es el primero de los muchos actos que los Fridays for Málaga prevén hacer en la ciudad, pues una de las características de estos grupos es que se concentran todos los viernes, como bien se deduce de su nombre -viernes por el futuro-. A ellos aún no les ha dado tiempo, pero tras este 15M climático seguirán en la lucha para exigir implicación a los partidos políticos.

"No queremos juventud sin futuro. No queremos combustibles fósiles. Marchemos ahora o ahoguémonos después". Así alientan en un vídeo a los jóvenes a unirse a esta ola de concienciación climática. La manifestación en Málaga tendrá lugar, al contrario que en el resto de España donde es las 12.00 horas, a las 19.00 horas y saldrá desde la plaza de la Constitución. Así, el itinerario prevé su paso por calle Larios, Paseo del Parque hasta llegar a la altura del Ayuntamiento, donde habrá una sentada. Desde allí continuarán de nuevo su camino y acabarán en la plaza de la Marina.

Por otra parte, uno de los pilares básicos con los que surge Juventud por el clima es que son un movimiento "apartidista". "No tenemos una ideología marcada, no queremos que sea un movimiento típico de izquierdas, no queremos ir de la mano de ningún partido ni queremos relacionarnos con ellos porque es a ellos a quienes les estamos exigiendo; están en frente y, por tanto, no podemos ir de su mano", insiste Marín.

Así, el objetivo es que "toda persona que se sienta, aunque sea en un mínimo porcentaje, preocupada por el clima y por lo que está ocurriendo encuentre su hueco aquí". En este punto, esta universitaria subraya que aunque sea un grupo creado por jóvenes "todo el mundo es bienvenido", ya sean adultos, ancianos e incluso niños, pues actualmente forman parte de Fridays for Málaga dos niñas de 8 y 11 años a las que su madre llevó con ella a la primera reunión que organizaron. "Cuanto más respaldo mejor".