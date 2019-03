La ONCE anima con un concurso escolar a hacer del recreo un espacio inclusivo

Los colegios 'La Axarquía' de Vélez-Málaga, 'Luis Cernuda' de Campanillas y 'Daidín' de Benahavís han sido seleccionados hoy como ganadores de Málaga en la 35 edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a aportar ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad.

En esta edición han participado 2.247 alumnos que han conformado 98 grupos de trabajo de 30 centros educativos de la provincia, bajo la coordinación de 34 profesionales de la educación.

Se trata de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que el aula trabaje de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del "cole", evitando que se convierta en lo contrario.

La hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos. Es el tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales. Por ello, este concurso busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva. De esta manera se puede convertir en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos y todas.

En el 35 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel que refleja sus pautas para fomentar y reivindicar la diversidad e inclusión en el recreo, que va acompañado de una audiodescripción. Mientras, los escolares de la ESO, FP y Bachillerato han grabado un videoclip musical, de un minuto de duración, junto a un pequeño guión.

Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso (www.concursoescolaronce.es) su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Ed. Primaria); B (5º y 6º de Ed. Primaria); C (Ed. Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Ed. Especial).

Los trabajos seleccionados por el jurado de Málaga para cada una de las categorías han sido:

CATEGORÍA A: 3º y 4º de Primaria

Colegio: CEIP 'La Axarquía' de Vélez-Málaga

Curso: 3º de Primaria

Profesora: Ester López

CATEGORÍA B: 5º y 6º de Primaria

Colegio: CEIP 'Luis Cernuda' de Campanillas

Curso: 6º de Primaria

Profesora: Marta Gómez

CATEGORÍA C: ESO y FP Básica

Colegio: CEIP 'Daidín', de Benahavís

Curso: 2º ESO

Profesor: David Manso

El cartel ganador en la categoría A se titula 'Nuestro patio inclusivo ideal' y, tras una puesta común de ideas de cada uno de los niños de la clase, han confeccionado un plano con la base real del patio del centro, añadiendo aquellas mejoras que los niños creen necesarias para transformarlo en un patio de todos para todos.

El cartel ganador en la categoría B se titula 'Aunque el sol y la luna son diferentes, juegan juntos'. Después de visionar algunos cortometrajes, los alumnos reflexionan sobre qué es un recreo inclusivo y cómo quieren que sea el suyo. Alrededor del cartel han dejado sus huellas, simbolizando su compromiso para lograr un recreo que incluya a todas las niñas y niños. Así han creado el lema y lo han hecho más accesible a través de pictogramas, acompañado además de ilustraciones y valores que hacen referencia a su modelo de recreo ideal.

Mientras que el vídeoclip ganador de la categoría C, que lleva por título 'Por un recreo inclusivo', gira en torno a la concienciación social respecto a la inclusión y la accesibilidad.

Estos colegios pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus 'Por mi y por todos mis compañeros', en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.

Presidido por el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, el jurado de este Concurso en su edición provincial ha estado compuesto por José Vicente Astorga, adjunto a la dirección de Diario Sur, Cristina Fernández, redactora de Málaga Hoy, Ignacio Castillo, redactor de La Opinión de Málaga, Almudena Suárez, redactora de Canal Sur TV, Paula Jerez, coordinadora del Equipo de Valores de la Delegación Territorial de Educación, Deporte y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Leonor Basallote, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Marcelo Rosado, jefe del Departamento de Servicios Sociales de la ONCE en Málaga, y Nuria Rodríguez, maestra del Equipo Específico de Atención Educativa de la ONCE en Málaga.