Citan dos veces en este año para quirófano a un paciente que ya se operó en 2017

Mientras las listas de espera quirúrgicas suman unos 100.000 pacientes en la provincia, José López es de los pocos pacientes que recibe por partida doble el aviso para ser intervenido. Y es que este malagueño, sometido en 2017 a una extracción de vesícula, ha sido citado dos veces en lo que va de año por el especialista para verlo antes de operarlo del mismo problema.

La situación se remonta a diciembre de 2016 cuando este jubilado de 66 años acudió a las Urgencias del Hospital Regional. Una visita que se alargó ya que estuvo hospitalizado por tener barro en la vesícula. Tras estabilizarlo y someterlo a un raspado de dicha zona, el paciente fue citado por el Hospital Civil para someterse a una intervención quirúrgica. «Por lo visto lo normal es tener piedras, pero cuando hay barro, hay que quitar la vesícula para que no vuelva a aparecer», resume López. En marzo de 2017 fue intervenido quirúrgicamente y un mes después, tras la correspondiente revisión y la buena evolución de la operación, el médico cerró su historial médico dándole el alta. Un episodio al que ponía punto y final el 6 de abril del pasado año 2017.

«Yo tengo esto olvidado y mi sorpresa es que el mes pasado recibo llamada», expresó. José recibió una llamada para acudir a una primera cita de atención especializada de Cirugía Digestiva el 13 de febrero en el Hospital Civil. Sin saber muy bien para qué era llamado, se presentó a su hora y antes de hablar con el cirujano ya le expuso sus dudas al enfermero, que le preguntó si tenía los resultados de alguna prueba diagnóstica o algo que ver por parte del médico, a lo cual respondió que no. «Yo creo que esto es un error», expuso. Una vez con el cirujano, José le explicó al médico que en 2017 fue operado de vesícula; lo cual comprobó el propio especialista al mirar el historial médico del paciente en su ordenador. «Me pidió disculpas y me hizo un informe en el que decía que había un error y yo pude irme a mi casa tranquilo», sentenció José López.

La sorpresa fue doble cuando lo citan de nuevo en marzo para acudir a consulta especializada del Civil. «Esto me sonó a cachondeo ya, así que hago la misma operación y me presento en el Hospital Civil», explica este paciente. Una nueva visita en la que, casualmente, el especialista que le iba a atender era el mismo que le dio de alta en 2017, una vez pasada la revisión y tras comprobar que todo estaba bien. «Le expliqué lo mismo, que yo ya había sido operado y que por favor constara ya, que estaba perdiendo el tiempo y hay mucha gente que necesita ser intervenida», explicó. Una situación que no comprendía el médico cómo había sucedido y volvió a dejar constancia de lo ocurrido. «Si me vuelven a llamar tendré que volver a ir porque si no, me estarán mareando», sentenció este paciente.

El Hospital Regional, por su parte, aseguró que se trata de un error administrativo y lamentó las molestias causadas al afectado.