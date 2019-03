Los afectados por el nuevo recorrido de Semana Santa piden respuestas claras por parte de la Agrupación

El pasado martes 12 de marzo, el Ayuntamiento de Málaga convocó una reunión entre la Agrupación de Cofradías, los responsables municipales de la organización de la Semana Santa malagueña y los representantes de la plataforma de afectados por la modificación del recorrido oficial, la Asociación de Málaga por su Semana Santa y Patrimonio Cultural. El objetivo de este encuentro no era otro que el de acercar las posiciones de las diferentes partes y aclarar aspectos relacionados con la seguridad del itinerario o reubicación de abonados.

Respecto a lo tratado en la reunión mantenida, la plataforma de afectados ha dado a conocer este jueves su posición y disconformidades frente a la postura y acciones que mantiene la Agrupación de Cofradías. Carmen Rosado, responsable de la Asociación ha dejado claro que tras las indicaciones ofrecidas en tal encuentro siguen sin estar satisfechos con las modificaciones y justificaciones de cada aspecto. "Se nos explicaron las ventajas de las nuevas medidas de seguridad, de las que supuestamente el anterior recorrido carecía. En vez de respetar el recorrido e implementarlas al mismo, desde la Agrupación han visto más apropiado realizar un cambio de este. Cambio que sobre papel es una cosa, y a la hora de la práctica será otra. "Estamos convencidos que han primado otros intereses que no son ni la seguridad ni las obra del metro", ha señalado.

En tal reunión, entre otras cosas tanto el Ayuntamiento como la Agrupación informaron de la continuación de la elaboración de todos los informes y permisos necesarios para poner en marcha el nuevo recorrido oficial. Labores las cuales no están terminadas según han informado "por no estar cerrados los horarios".

"A tan sólo un mes, no puede haber tantos vacíos, inquietudes e incoherencias en la organización de este nuevo itinerario", ha destacado Rosado haciendo referencia a la reorganización de calles colindantes por motivo de las mejoras de las vías de evacuación, las cuales han hecho que se supriman muchas de las terrazas hosteleras, así como la quinta fila de las localidades pertenecientes a la calle Larios.

Entre las medidas propuestas para esta Semana Santa por parte del consistorio y la Agrupación, están la limitación del aforo de la propia calle Larios, la plaza de la Constitución y otras zonas del recorrido con el fin de facilitar el acceso en caso de estampida o cualquier otra incidencia que conlleve una evacuación de personas.

"Choca frontalmente con un criterio que la Agrupación ha mantenido desde el primer momento, ya que ni se le dará más visibilidad a las personas que no tengan abonos, ni en principio es más seguro, ya que zonas como Mártires, Torre Gorda, Constitución o Larios quedarán en una situación de bloqueo debido a esa nueva reorganización de las vías y accesos. Además, todas esas personas que disfrutaban antes del recorrido en Tribuna o Carretería, ahora se ven obligadas a desplazarse a otros lugares por lo que puede ser un caos", ha explicado la responsable de la asociación.



Reubicación y accesibilidad de abonados

Otro de los aspectos que desde la plataforma de afectados recalcan es la mala gestión y la nula respuesta que por parte de la Agrupación se está dando a todas las personas afectadas por el cambio de recorrido y la supresión de localidades que como consecuencia están siendo reubicadas.

"Ya no sólo se trata de las cientos de personas que se ponen en contacto con nosotros porque se ven afectadas por esta nueva situación, sino de la nueva posición que toman las personas discapacitadas, las cuales se les está trasladando a una octava fila, suponemos que para evitar molestias, sin pensar en que hay casos en los que estas necesitan atención y no pueden estar separadas de sus familiares o que simplemente, la nueva localización asignada para ellos no es la adecuada", destaca Rosado refiriéndose a la problemáticas sobre la accesibilidad que el nuevo recorrido podría ocasionar para algunos de los afectados.

La plataforma reclaman datos y transparencia por parte de la Agrupación, así como publicación de todos los informes que sean necesarios, además de dar respuesta a los afectados. "Insistimos en que hay que trabajar mucho en la reubicación y junto a ello, creemos que este Domingo de Ramos se producirán situaciones complicadas porque habrá un movimiento de gente que no sabrá donde situarse, abonados que no sabrán donde están sus sillas o visitantes que no sabrán muy bien donde pasan las Hermandades, ya que a día de hoy no hay un itinerario oficial. Es un barco con muchos escapes de agua y esperemos que no acabe hundiéndose".