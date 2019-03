Archivada la denuncia contra el jefe de la Policía Local

La titular del juzgado de instrucción 14 de Málaga ha ordenado el archivo de la demanda presentada contra el jefe de la Policía Local, Fernando Cerezo, al considerar que no se acredita la "existencia de infracción penal alguna". La decisión de la jueza de sobreseer el caso la ha dictado después de tomar declaración hoy mismo tanto al responsable de la Policía como al agente que había presentado la demanda.

Cerezo ha acudido a declarar en calidad de investigado tras la denuncia presentada por un Policía Local La demanda se ceñiría a un conflicto laboral que tiene su origen en el primer fin de semana de la Feria de Málaga del año pasado donde un grupo de policías se negó a participar en los turnos de refuerzo que la jefatura del cuerpo había solicitado para un evento de este tipo.

La jueza argumenta el archivo de la causa en que el denunciante no ha aportado justificación sobre los motivos por los que no acudió a trabajar el primer fin de semana de Feria. El jefe de la Policia, por su parte ha declarado que, aunque no hay una resolución administrativa, el denunciante no recurrió la orden de acudir a trabajar.

La explicación dada por el jefe de la Policía sobre el funcionamiento del cuerpo y su estructura interna en eventos y circunstancias especiales, le parece a la jueza "lógica y suficiente", frente a la falta de justificación del agente por no acudir a trabajar, lo que ha conducid a archivar el caso