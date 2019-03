Yami, la startup que vence a los tuppers

Hace apenas unos meses, Guillermo Morcillo, Ismael Cruces y Cristóbal Froufe crearon Yami, una web gratuita que está asociada a más de 50 restaurantes locales en Málaga –repartidos por El Perchel, el Soho y el Centro Histórico– y que ofrece más de 70 platos de comida a diario, para que los trabajadores acudan y puedan llevarse a la oficina comida sana y recién hecha, por solo cinco euros. Próximamente dará el salto a Madrid y Barcelona

Los tuppers pueden llegar a convertirse en los peores enemigos de las personas que tienen que comer fuera de casa cada día, a pesar de ser la opción más económica. Entre que hay que prepararlos con antelación y que en muchas ocasiones los horarios de oficina dejan poco tiempo libre para dedicarle a la cocina, no es de extrañar que la mayoría de trabajadores opten por comer en bares y restaurantes o pedir comida rápida para recibirla directamente en su lugar de trabajo.

Pero este dilema tiene pronta solución, ya que tres jóvenes andaluces han creado Yami, una startup que nace con el objetivo de convertirse en la alternativa definitiva a los tuppers, al ofrecer a sus usuarios la posibilidad de comer de manera saludable al encargar platos recién hechos de restaurantes locales cercanos al lugar de trabajo por cinco euros. Además, una de las novedades que ofrece esta plataforma gratuita es que, a través de ella, los clientes consiguen hasta un 40% de descuento en los platos respecto al precio de la carta.

«En países como Estados Unidos, y sobre todo en Asia, esta idea es muy puntera. Hay mucha gente que tiene que comer fuera todos los días y no puede gastarse 10 o 12 euros a diario. Últimamente hay muchas empresas que te llevan comida rápida a donde indiques pero Yami te permite, a través del servicio de take away, comer saludable y a un precio económico para que todo el mundo pueda tener acceso», indica Guillermo Morcillo, creador de la startup junto a Ismael Cruces y a Cristóbal Froufe.

Estos tres andaluces emprendedores llevaron a la acción esta ingeniosa idea hace apenas unos meses, iniciando todo el proceso en Málaga capital, gracias a la aceleradora Demium Startup. Desde entonces, gracias a la demanda, y al haber crecido de manera rápida, han conseguido asociarse a más de 50 restaurantes del Centro Histórico, El Perchel y el Soho. «Desde el minuto uno llegaron peticiones de personas que querían utilizar nuestro servicio. Hemos validado que este proyecto sirve y ahora nuestro siguiente objetivo es extenderlo a ciudades como Madrid, Barcelona, otras capitales españolas e incluso Londres», apunta Morcillo.

El uso de la plataforma es sencillo. Una vez accedes puedes encontrar toda la variedad de platos (más de 70 al día), el sitio al que pertenecen y dónde están ubicados. Además, los platos están clasificados por tipo de comida, ya sea española, mexicana o vegetariana y también por zonas en las que operan. Una vez elegido solo tienes que registrarte en la web, pagar e ir a recogerlo. De esta forma puedes ahorrar tiempo y dinero. Aunque hay que tener en cuenta que los pedidos solo pueden realizarse desde las 17.00 horas del día anterior hasta las 11.00 horas de este mismo día, ya que Yami tiene que enviarlos a los restaurantes antes, para que estos pueden elaborarlos y organizarse.

Además, la plataforma ofrece tres tipos de planes para que el usuario pueda ahorrar más dinero, ya que cuentan con suscripciones de hasta seis y doce comidas. Así, los clientes que elijan un solo plato pagan 5,25 euros, los de la suscripción de seis pagan 4,95 euros y los de la suscripción de 12, 4,75 euros por plato.

De esta forma, la startup malagueña Yami ha creado un nuevo canal de compra y venta que también es eficiente para los restaurantes de la ciudad, ya que como explica uno de los creadores de la plataforma, a través de ellos los establecimientos pueden promocionar su carta y conseguir vender sus platos sin que haya personas ocupando espacio en los locales.

«En España la comida es algo muy cultural pero cada vez tenemos menos tiempo para comer. Por eso hemos querido buscar nuevas soluciones. Hemos creado un canal de compra que no tiene coste y que elimina también los servicios de transportes. Queremos que esta tendencia surja en España, como en otros países y que las empresas apuesten por este sistema», concluye Morcillo.