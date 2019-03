Málaga denuncia que el Gobierno ha prohibido un producto que usa contra la procesionaria

Una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la procesionaria ha servido esta mañana para que el equipo de gobierno, durante la Comisión de Medio Ambiente, denuncie que el Gobierno central ha prohibido un producto biológico (se trata de un bacilo, una bacteria) que usan los operarios de Parques y Jardines en otoño e invierno para luchar contra la presencia de la oruga en los pinos, según ha denunciado el director del Área, Javier Gutiérrez del Álamo, quien ha augurado problemas cuando toque realizar un nuevo tratamiento preventivo, lo que debería ocurrir en octubre o noviembre de este año.

"Nosotros usamos una doble lucha biológica, para el tratamiento preventivo en otoño usamos un bacilus, una bacteria, y si no hay persistencia usamos en primavera un producto curativo. Hoy nos hemos levantado con la sorpresa de que el bacilus, que es un producto biológico, que no químico, lo prohíbe el Gobierno central. Instamos al Ejecutivo a que vuelva a permitir este producto, insisto, no es químico sino biológico. Cuando llegue octubre, no podremos utilizar el producto, y entonces sí tendremos problemas con la plaga", ha explicado.

José del Río, edil de Sostenibilidad Medioambiental, ha precisado que el clima "está perjudicando" y ayuda, por tanto, a la propagación de la plaga. "En otoño se pone un tratamiento preventivo con feromonas, y en febrero o marzo, si hay orugas, se realiza un tratamiento curativo", ha dicho, para destacar también que en las áreas forestales, además, se realizan estas labores, pero hay que seguir "trabajando". Eso sí, ha reconocido que hay problemas en los lugares en los que confluyen los pinos públicos, sobre los que los técnicos sí han hecho los deberes, y los árboles que dependen de algunas urbanizaciones privadas están sin tratar. "En las áreas forestales hacemos mucho tratamiento", ha dicho, para insistir en que hoy "nos han prohibido el uso de un producto".

Finalmente, Begoña Medina, edil socialista, ha aceptado dos enmiendas a su moción, de forma que se ha aprobado por unanimidad instar a Sostenibilidad Medioambiental a seguir llevando a cabo los tratamientos necesarios para actuar contra la procesionaria y a seguir controlado la presencia de la oruga en los pinos mediterráneos existentes en la ciudad para evitar que lleguen a explosionar y causen daños a la población y a las mascotas. Por último, se da luz verde a publicar los trabajos en la web municipal. Antes, Medina ha señalado que cuando las orugas descienden en fila al suelo, cada una de ellas dispone de 500.000 pelos o tricomas especiales que se asemejan a dardos o flechas envenadas y que ello implica un riesgo "importante de urticaria", pero también problemas oculares, bronquiales o anafilaxia severa en humanos y mascotas. Ha recordado determinados problemas en diversas áreas, como ocurre en el Parque de la Peseta, en Portada Alta, o en un colegio de Churriana, "el tratamiento no da el resultado que debe dar".

En la moción, explicaba Medina que "para los animales domésticos, este insecto también puede ocasionar graves daños, llegando a provocar la muerte si son ingeridos. Este ha sido el caso que hemos conocido hace unos días por el fallecimiento de un perro por asfixia de procesionaria. También hace unos días, en una visita de turistas al Monte Gibralfaro, se vieron afectados por múltiples picaduras de procesionarias, por lo que tuvieron que ser llevados a urgencias del hospital para ser atendidos por las picaduras". Asimismo, ha asegurado que existe una gran preocupación entre los ciudadanos por la presencia de plagas en el entorno de colegios, parques infantiles y vías urbanas. "Este insecto está ocasionando una nueva ola de alarma social a consecuencia de la cantidad de picaduras a los vecinos", ha declarado.

Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, ha pedido "cuidado con dónde se hacen los tratamientos" y ha precisado que algunos son insuficientes, por lo que deben intensificarse.