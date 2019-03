Urbanismo rechaza otra vez la compra del Bobby Logan por su "elevado precio"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a rechazar la compra del edificio de la antigua discoteca Bobby Logan, porque "el precio que piden los dueños es muy elevado", según aseguró el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en la Comisión de Urbanismo donde el concejal no adscrito Juan José Espinosa ha defendido una moción para que Gerencia de Urbanismo negocie con los propietarios del inmueble para adquirirlo en el menor tiempo posible y destinarlo a equipamiento cultural del distrito.

Pomares ha explicado que el Ayuntamiento ha realizado ya varios intentos de alcanzar un acuerdo con la familia propietaria del inmueble que lleva unos 20 años cerrado, "pero constatamos que el precio que piden es muy elevado y no se bajan del burro, por lo que no ha lugar". Dejando claro que "no vamos a entrar en una compra que excede nuestro presupuesto, ni tampoco nos planteamos alquilarlo". En todo caso, el concejal ha aclarado que el inmueble, de 870 metros de superficie y 3.240 metros de techo edificable, está calificado para uso cultural, deportivo o comercial y que, una vez que los privados planteen su desarrollo urbanístico deberán ceder 400 metros a la ciudad como aprovechamiento.

Finalmente la propuesta del concejal no adscrito ha sido corregida de manera que todos los grupos, incluido el equipo de gobierno han acordado "seguir negociando" con los propietarios por si se alcanza un precio razonable.

Recientemente la Consejería de Empleo descartó el alquiler de dicho inmueble para destinarlo a oficina de empleo del distrito. En esta ocasión el rechazo no vino por el precio del alquiler, unos 800.000 euros al año, sino por tener un uso no compatible el asignado, por lo que sólo podrían haber obtenido una licencia provisional por cinco años.