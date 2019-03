IU-MpG exige un plan contra la desigualdad social en Málaga

Los dos concejales de IU-Málaga para la Gente en el Consistorio, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que han exigido al Ayuntamiento, algo que también incluyen en la moción que irá el próximo lunes a la Comisión de Derechos Sociales, un plan contra la desigualdad social que "tenga en cuenta la brecha existente entre barrios ricos y pobres, de forma que la inversión social y la presupuestaria sea equilibrada entre los distritos y existan mecanismos de redistribución y cohesión social".

Asimismo, instan al equipo de gobierno a que incremente la inversión social de forma suficiente para atender todas las necesidades sociales actuales y que ninguna persona se quede desatendida, "así como que la Junta de Andalucía y el Gobierno central aumenten sus transferencias de programas para reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país".

"La década de crisis ha afectado más las rentas más bajas y a las medias, que se han desplomado, y los recortes en derechos en política social realizados en los últimos años a nivel estatal también han afectado", ha explicado Zorrilla, portavoz del grupo, quien después ha exigido reforzar, por parte de las administración públicas, la atención directa a este sector de la sociedad con una plan contra la desigualdad. Ha destacado también que estos instrumentos para reequilibrar el esfuerzo municipal en los barrios se hacen en Bilbao o Madrid con mucho éxito.

Un informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) sobre la distribución de la renta en Málaga, reflejaba el "desmesurado incremento de la desigualdad social y de la brecha existente entre los barrios ricos y los barrios pobres de la ciudad, así como un gran aumento del porcetaje de la población con riesgo de pobreza y de exclusión social".

"Los barrios ricos son más ricos y los pobres más o igual de pobres, estas son las conclusiones", ha dicho, para indicar que la renta media anual por hogar en la ciudad es de 25.186 euros anuales. En el Litoral Este, zona con la mayor renta familiar disponible, este indicador es de 48.511 euros anuales, casi el trile de la renta familiar que perciben las familias la Rosaleda y Palma-Palmilla, con 17.751 euros, ha declarado; o las familias de Campanillas-Puerto de la Torre y de Vistafranca, San Andrés y La Luz, con 18.401 y 18.943 euros, respectivamente. "Aunque en estos cuatro años la renta media en el conjunto de la capital ha aumentado un 5%, lo cierto es que la brecha económica entre las familias más ricas y las más humildes creción un 11%, cerca de 3.000 euros", ha precisado.

"Esta situación sólo tiene un responsable, Paco de la Torre y el PP, el que la desigualdad haya crecido exponencialmente es responsabilidad de Paco de la Torre", ha indicado, para recordar después que el 31,54% de la población está en riesgo de exclusión social, el 22,58% sufre riesgo de pobreza y el 8% está en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Remedios Ramos, por su parte, ha destacado que "la pobreza no vende, no es titular del PP en esta Smart City". "Hay varias Málagas de distintas velocidades, frente a la Málaga de alfombras rojas, de la Smart City o de las fantásticas luces de Navidad, hay barrios que no tienen luz eléctrica en las calles, como Los Asperores; es necesario un plan de redistribución de la riqueza y la lucha contra la desigualdad", ha declarado.