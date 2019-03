Pablo Pineda guía en la búsqueda de empleo

Elaborada junto a la Fundación Adecco, la guía 'Muy válidos para el empleo' está estructurada en ocho capítulos que explican desde por qué las personas con discapacidad intelectual deben trabajar hasta recomendaciones para buscar ofertas laborales, hacer entrevistas y un práctico diccionario del empleo

­La incorporación plena al mundo laboral de las personas con discapacidad intelectual es un reto de toda la sociedad que el malagueño Pablo Pineda asumió como propio hace una década. Ahora acaba de dar un paso más con un proyecto personal que puede resultar muy útil: una guía para ayudar a los más de 30.000 personas con discapacidad intelectual que buscan empleo en España a lograr su objetivo. La publicación, titulada Muy válidos para el empleo, es una iniciativa realizada junto a la Fundación Adecco con la que Pineda trabaja.

Esta guía, cuya presentación coincide con la celebración hoy del Día Internacional del síndrome de Down, no sólo pretende ayudar a quienes ya buscan trabajo, «sino también a los que aún no lo hacen por falta de conocimiento o herramientas. De este modo, podremos contribuir a normalizar su presencia en las empresas y en la sociedad en general», opina Pineda, que fue el primer diplomado europeo con síndrome de Down y que tiene un amplio currículum como conferenciante, presentador, escritor e incluso actor premiado.

El propio Pineda explica en la introducción su experiencia a modo de ejemplo. «Con 18 años fui a la Universidad. Sin darme cuenta, me convertí en el primer diplomado europeo con síndrome de Down. Estudié Magisterio y, aunque no puedo ejercer como maestro, me dedico al oficio de enseñar a la sociedad y a las empresas el valor de la Diversidad», detalla.

Su inquietud por apoyar la inclusión laboral le ha llevado a desarrollar este proyecto junto a un equipo de consultoras de Adecco y el resultado es una completa guía para aprender a moverse en el mundo laboral.

«Diles que tienes una discapacidad intelectual. Pero que puedes trabajar como los demás. Diles que confíen en ti, porque puedes hacer ese trabajo. Ve contento y tranquilo a la entrevista. ¡Todo saldrá muy bien!». La obra está repleta de consejos como estos que se refieren específicamente a las personas con discapacidad, pero también incluye pautas que pueden aplicarse a cualquiera porque, como se explica en las primeras páginas de la guía, tener una discapacidad intelectual sólo «significa que encontramos más dificultades para entender lo que pasa a nuestro alrededor», pero «con un poco de ayuda, podemos aprender mucho y superarnos a nosotros mismos».

La guía, auditada y validada por expertos de Plena Inclusión y personas con discapacidad, está compuesta por ocho capítulos que explican qué pasos deben seguirse para afrontar la búsqueda de trabajo. Además, concluye con un 'diccionario del empleo' en el que se definen, de forma sencilla, conceptos clave relacionados con el mundo laboral como qué es un autónomo o el departamento de recursos humanos de una empresa.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, «para empoderar de forma transversal a los demandantes de empleo con discapacidad intelectual no sólo veíamos necesario que conozcan cómo buscar empleo o desempeñarlo, sino también que se familiaricen con la terminología propia de este ámbito, de cara a que sean lo más autónomos posible». La Fundación Adecco encontró empleo en 2018 a más de 3.000 personas con discapacidad.