"El punto más crítico del Puerto de Málaga es la falta de espacio"

Admite que el Puerto cuenta con muchas deficiencias, pero Rubio asume su cargo con ilusión. Además, reconoce la labor de su antecesor, Paulino Plata: «Deja una situación mucho mejor de la que se encontró»

Tras una larga trayectoria profesional en el mundo de la gestión pública, Carlos Rubio asume su nuevo cargo como presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, para impulsar y desarrollar nuevos proyectos, que hagan del Puerto de Málaga un referente tanto a nivel turístico como mercantil.

¿Cómo afronta su nueva etapa como presidente de la Autoridad Portuaria?

Con mucha ilusión porque como ya he dicho en repetidas ocasiones, siempre he estado muy vinculado al Plan Especial del Puerto. Siendo subdelegado tuve la oportunidad de participar y reunirme con el alcalde y el entonces presidente de la Autoridad Portuaria para conocer las propuestas principales. Siempre ha sido un mundo que me ha apasionado y una vez que me incorporo, creo que es un proyecto con unas posibilidades inmensas. El tiene una capacidad de generar proyectos ilusionantes y enormes para Málaga.

¿Cómo ha encontrado la situación del puerto a su llegada?

El Puerto de Málaga ha pasado por momentos muy difíciles. La pérdida de tráfico de petróleo provocó una bajada de ingresos fortísima, que hizo que el puerto fuera deficitario durante muchos año, pero en esta última etapa se ha vuelto a enderezar. Paulino Plata se encontró una situación difícil pero hay que reconocer que en su gestión las cosas han mejorado.

¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta como presidente de la Autoridad Portuaria?

Hay que trabajar en los dos sentidos en los que se mueve este puerto. Por un lado está completar todo lo que es la integración puerto-ciudad. Al menos avanzar en ello, ya que sabemos que ya hay una gran superficie del puerto que está abierta a la ciudad. El puerto ha contribuido a la expansión de Málaga. A pesar de ello, en los años recientes ha existido la sensación y la realidad de que la ciudad estaba de espaldas al puerto, eso se le empezó a dar la vuelta con el Plan Especial del Puerto aunque todavía queda trabajo para avanzar.

¿Y el otro sentido?

Este tiene más que ver con la parte mercantil e industrial del puerto. Es muy importante también porque tiene una gran capacidad para generar empleo y esto hay que potenciarlo. Por un lado hay que multiplicar el aspecto turístico de nuestra ciudad: integración puerto-ciudad, mejora de cruceros, traída de megayates; y por otro lado el aspecto comercial e industrial: mejora de tráficos, incremento de la acción industrial del puerto. Son dos frentes que hay que atenderlos con igual prioridad.

Siendo crítico, ¿cuáles cree que son los puntos débiles del Puerto de Málaga?

El punto más crítico es la falta de espacio. Es un puerto que como todos sabemos está rodeado por la ciudad y por lo tanto tiene poca posibilidades de crecimiento. Hay determinadas actividades y operaciones que requieren de mucho espacio. Cada día más, los puertos compiten en un mercado logístico global con grandes compañías que mueven grandes cantidades de mercancías y esto exige la disponibilidad de grandes superficies. El Puerto de Málaga, en este sentido está muy limitado. Habrá que explotar al máximo las infraestructuras que tenemos, pero aún así es una limitación importante de cara al futuro.

¿Se necesitan más muelles?

En principio, se acometerá el Muelle 8, en la zona de pescadería. Más allá de eso en cuanto a la creación de nuevos muelles no tenemos ningún proyecto en mente. Hay que agotar las posibilidades que tenemos de crecimiento con las infraestructuras que tenemos y ya luego pensaremos nuevas inversiones.

¿Qué medidas se tomarán ante la pérdida de carga por la falta de trabajadores los fines de semana en el puerto?

Hemos hablado con Puertos del Estado sobre este problema pero no pueden solucionarlo, porque depende directamente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Se trata de un servicio para aduaneros, sanidad exterior, sanidad vegetal, al final la falta de funcionarios está provocando la pérdida de muchos tráficos y por lo tanto muchos negocios que dependen de ellos. No es tolerable. Si el puerto no recibe mercancía los fines de semana no puede competir en igualdad de condiciones con otros puertos. Es algo que debe solucionarse. Contamos con que la Subdelegación también trabaja en este asunto para poder solucionarlo, ya que son ellos los responsables en última instancia de asegurar estos servicios. Vamos a seguir insistiendo hasta que se solucione porque este problema, sin duda alguna, necesita solventarse.

El año pasado desembarcaron en Málaga más que quinientas mil turistas provenientes de cruceros, ¿qué cifras se estima que tendrá el puerto este año?

Queremos que más cruceros lleguen a Málaga, vamos a trabajar en esta línea porque hay capacidad para que lleguen un millón. Queremos ir creciendo hasta agotar esta capacidad y por eso vamos a participar en ferias internacionales de empresas navieras, vamos a intentar atraer a operadores que utilicen Málaga como punto base, para que esos pasajeros estén además un par de días en la ciudad y puedan generar gasto. Al final la economía inducida por estos miles de pasajeros son muchos millones de euros que se quedan aquí y por lo tanto, yo creo que por la propia operativa portuaria y por el beneficio que se genera en toda la zona de Málaga hay que seguir para incrementarlo.

¿En qué punto se encuentra la creación delos edificios de oficinas en el Muelle 4?

Este proyecto está previsto en el Plan del Puerto, desde hace 18 años. Es verdad que hasta ahora ha habido problemas que han impedido que se desarrolle correctamente. Los edificios de oficinas previstos en Muelle Heredia tienen unas cargas que los hacen complicado para cualquier inversor. Vamos a intentar descargarlo de forma que sea más atractivos para los inversores. No es sencillo porque cualquier modificación que se hace sobre un Plan Especial lleva mucho tiempo, análisis y negociación. Queremos que salga adelante porque es una zona muy importante de la ciudad y vamos a solucionar todas las trabas que impiden su desarrollo. Hoy por hoy en el proyecto de integración puerto ciudad esto es lo más prioritario.

¿Qué va a pasar finalmente con la ubicación de la noria? ¿Se ha reunido con los empresarios?

Ya hemos mantenido alguna reunión, ahora quedan por mantener reuniones de tipo técnico. Somos partidarios de que la noria siga, pero en la zona que se encuentra ahora mismo no puede ser la definitiva. Provisionalmente mientras se desarrolla el Muelle Heredia no nos oponemos a que haya un solución técnica, pero lo que queda claro es que como está actualmente instalada no puede seguir. Queda pendiente de analizar los documentos técnicos que presenten, pero el destino final de esta o de cualquier otra noria es buscarle una ubicación definitiva más adecuada.

¿Y con el auditorio de San Andrés?

Es un proyecto municipal. El Ayuntamiento ha mostrado mucho interés en retomarlo y en seguir avanzando. Es una iniciativa municipal y hay que esperar a ver qué deciden. En el plan del puerto esa parcela de terreno está reservada para el auditorio.

¿El plan que inició su antecesor, Paulino Plata, para crear una zona de megayates sigue adelante?

Sí, sin duda. De hecho estamos trabajando en ello y quiero darle prioridad porque es el complemento perfecto a la espléndida zona que se ha abierto a la ciudad, en el Muelle Uno y Muelle Dos. Vamos a intentar impulsarlo y darle la máxima prioridad posible para que el Puerto de Málaga se convierta en un puerto de referencia a nivel mundial para megayates.

¿Cómo se imaginas el Puerto de Málaga en un futuro?

Al final en el mundo de los puertos existe una competencia feroz y las grandes compañías logísticas van buscando los mínimos ahorros. Creo que hay que buscar la especialización. Nosotros no podemos competir con Algeciras a nivel de tránsito de contenedores, porque además ha surgido otro feroz competidor en frente que es Tánger que tiene una capacidad enorme. Pero tenemos una situación privilegiada para ser un puerto de referencia en materia de integración con la ciudad y en materia de tránsito de turista. Sin descuidar todo el tráfico de mercantil que hay. No veo en el futuro grandes crecimientos en el ámbito de mercancías, pero veo un potencial muy grande en el turismo. Trabajaremos estas dos líneas para conseguirlo.



«El uso que se hace del tren justifica su no soterramiento»

¿Cuál es la dimensión de la actividad del Puerto de Málaga?

Genera una actividad turística y económica con los cruceros enorme: el año pasado desembarcaron en Málaga más de quinientas mil personas y casi diez millones de personas han utilizado tanto el Palmeral de las Sorpresas, como el Muelle Uno. Del mismo modo, son millones de toneladas de mercancías las que se mueven en el Puerto de Málaga. Este espacio es el corazón de la ciudad y es muy importante aunque es verdad que ha sido una gran desconocido durante mucho tiempo.

¿La actividad que genera actualmente el puerto exige la necesidad de soterrar su tren?

Ojalá en el futuro se justifique esta necesidad, porque haya tanta actividad del tren que sea necesario. Hoy por hoy la actividad del tren es muy baja. Está funcionando una vez a la semana y en horario de madrugada. Objetivamente por el uso que se hace del tren justifica su no soterramiento. No se justifica una inversión de 40 ó 50 millones de euros para ello. Si en algún momento perjudicara el movimiento de la ciudad no habría más remedio que hacerlo.