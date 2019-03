Las 73 terapias ´sacacuartos´, según Pedro Duque

Conectar con los ángeles, cambiar nuestros afectos modificando nuestra forma de escribir, cirugía sin contacto físico... son algunas de las 73 terapias para las que el Gobierno no encuentra base científica «sólida».

Lo lleva diciendo desde que llegó al Ministerio de Ciencia y esta semana Pedro Duque lo ha repetido en una entrevista: «Si una terapia es muy cara y no está en el Sistema Nacional de Salud es un sacacuartos». El ministro no se está mordiendo la lengua a la hora de calificar a esos remedios que no cuentan con la suficiente fundamentación para ser llamados científicos pero que, sin embargo, tienen un amplio predicamento entre la sociedad española.

La lucha contra las pseudoterapias era, de hecho, uno de los objetivos que Duque se marcó a su llegada al Gobierno junto a su entonces compañera, la exconsellera valenciana, Carmen Montón, también muy combativa contra estos remedios sobre todo por el daño a la salud que pueden suponer cuando no son complemento sino alternativa a los tratamientos médicos tradicionales.

Ya sin Montón pero junto a su sustituta, Mª Luisa Carcedo, el ministro Duque acaba de cerrar uno de los primeros capítulos de esta «lucha». Ambos ministerios han presentado la campaña «#ConPrueba» como parte de su Plan de Protección de la Salud frente a la Pseudoterapias y han emitido un primer informe en el que «destierran» 73 de las 139 técnicas «con pretendida finalidad sanitaria» que estaban bajo estudio al no tener el suficiente «soporte en el conocimiento científico».

Entre ellas, los Ángeles de Atlantis, técnica que predica que, por invocación a los ángeles se puede llegar a «recibir consejo y respuestas»; la cirugía energética, que busca extraer «bloqueos energéticos» y resolver problemas de salud sin tocar al pacientes; la grafoterapia, que busca cambiar el funcionamiento afectivo de las personas cambiando su forma de escribir o la geocromoterapia, que promete el «equilibrio» del individuo desde su capacidad de reacción a patrones geométricos y al color.

El objetivo es que, en un futuro, todas las terapias sin base en la ciencia queden excluidas de los centros sanitarios y se evite una publicidad engañosa sobre sus pretendidos efectos.

Pese a la expectación que había sobre este primer estudio, entre las 73 terapias no está la homeopatía, quizá la que más polémica está generando y que más enraizada está en el sistema sanitario tanto que sus productos son tratados como «medicamentos», según la normativa imperante en Europa y, por ello, son vendidos en las farmacias.

El si la homeopatía -en la que confían según las encuestas oficiales una de cada cuatro personas- es o no una pseudoterapia está aún en estudio al igual que otras técnicas como la acupuntura (en la que confían mucho o bastante el 32,8 % de personas) o sistemas de ejercicios y meditación como el yoga. En total, al ministerio le queda pronunciarse sobre otras 66 terapias alternativas. Aún así, la campaña oficial incluye ya mensajes que atacan directamente a los medicamentos homeopáticos: «Para curarte necesitas algo más que agua con azúcar», reza uno de los carteles.



La posición de los médicos

La Organización Médico Colegial, el organismo que agrupa a todos los colegios profesionales de España, se ha unido a esta cruzada con iniciativas propias como un observatorio especial contra las pseudociencias y pseudoterapias. En él se alerta, por ejemplo, de que una terapia puede ser eficaz en un área pero ser considerada pseudoterapia para otra (como la hiperbárica) o que gran parte de las pseudoterapias tienen detrás un efecto placebo que «disfraza la falta de efectividad» de las técnicas.

Desde el consejo general de colegios médicos recuerdan que este efecto placebo puede ser interesante pero no debe ser usado de forma poco ética para «vender» la efectividad de una técnica, ya que el paciente puede convertirla «en su primera o única elección» dejando de lado terapias científicas, que es donde radica el verdadero riesgo de las pseudoterapias.

El presidente del Colegio de Médico de Málaga, Juan José Sánchez Luque, indica que el Colegio está «siempre posicionado en que cualquier actuación médica debe estar basada en la evidencia científica», es por ello que todas las técnicas que estén inmersas en el ejercicio de la medicina deben estar fundamentadas en «pruebas de rigor y evidencia». Aun así, Sánchez Luque reconoce que hay ciertas técnicas que se pueden practicar pero «nunca para que sean sustitutas» y mencionó la musicoterapia o abrazatorepia. «Son medidas que pueden apoyar emocionalmente a la persona pero no puede ser que se le dé un efecto beneficioso donde la ciencia no lo ha encontrado», sentencia. La desesperación de los pacientes o su entorno juega a veces malas pasadas y muchos aprovechan la oportunidad para «vender humo» y «crear falsas expectativas».



Técnicas consideradas pseudoterapias