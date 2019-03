La demanda por estudiar idiomas se reduce y hace innecesaria otra EOI en Málaga capital

La demanda por estudiar una lengua extranjera en la provincia de Málaga en alguna de las Escuelas Oficiales de Idiomas mantiene un difícil equilibrio con la oferta de un tiempo a esta parte, cuando hasta hace pocos años las solicitudes llegaban en avalancha y no existía capacidad material para asumir tantas peticiones. La demanda en general ha bajado, aunque la diferencia sustancial consiste en que en los últimos años hay muy pocas listas de no admitidos (lista de espera), en comparación con hace seis o siete años. Sin embargo, las aulas están igual de ocupadas. Con todo, la demanda para construir una segunda escuela de idiomas en la capital ya no tiene vigencia porque, en la actualidad, no se justifica.

Lo admite el propio director del centro, Juan Vicente Vega, quien explica que debido a la demanda más moderada «el problema ha disminuido, quedando relegada a niveles como el Básico 1 (A1), el Intermedio (B1) o el Avanzado (C1) de inglés la presencia de listas de espera, que además se presentan menos saturadas que hace unos años». «Hay algún caso más en francés (C1) y español (B1)», señala.

La Junta atribuye este descenso, entre otras cosas, al programa de bilingüismo que desde hace años se desarrolla en los colegios e institutos, que «mejora la enseñanzas de los idiomas, y el número de centros que imparten estas enseñanzas, distribuidos por los distintos distritos de la capital, aumenta progresivamente». Asimismo, las necesidades de formación están cubiertas por otras modalidades no presenciales, e incluso por la oferta de la misma UMA.

De hecho, las necesidades de formación que surgieron a partir de la obligatoriedad de la acreditación del grado B1 para los grados universitarios, que aumentaron la demanda de plazas en su momento, ya forma parte de la oferta de la propia Universidad.

Para el sector concreto del profesorado, tanto los Centros del Profesorado como las escuelas de idiomas ofertan cursos de actualización (B1, B2, C1 y C2) en diferentes idiomas.

También los programas como Confucio para chino o Saramago para portugués refuerzan la enseñanza de estos idiomas.

Este curso, las ocho escuelas oficiales de idiomas de la provincia han registrado 2.404 solicitudes para 2.581 puestos. Es decir, en términos globales, han sobrado plazas. Sin embargo, Educación también detecta déficit en algunos idiomas. En la capital, faltan plazas en inglés, japonés y español para extranjeros. También sería necesario ampliar la oferta de inglés en Marbella. Y de inglés y de francés en Vélez-Málaga, admiten fuentes de la Delegación Territorial de Educación.

Estos datos se refieren solo a las enseñanzas presenciales, a las que hay que añadir las semipresenciales, las a distancia a través del IEDA o las del programa That's English!

En el centro de Málaga capital, los idiomas con mayor presencia de alumnado son inglés con 3.470, francés con 1.046, alemán que supera los 500, italiano, con 354, español alcanza los 373, chino 165 y el resto árabe 98, griego 44, japonés 131, portugués 95 y ruso 80.

La de la capital, por tanto, es la escuela con más alumnos de la provincia. En total estudian 6.368 en el centro de Martiricos. Le sigue la EOI de Marbella, con 1.540 estudiantes (la gran mayoría están matriculados en inglés). En la de Fuengirola hay 1.13 alumnos y en la de Vélez-Málaga, 1.015. En total, 12.332 personas están matriculados en alguna de las escuelas de idiomas de la provincia.

La tasa de abandono sigue siendo alta. Se produce mayoritariamente por realizar otros estudios o por motivos laborales (sobrevenidos). Ésta se sitúa al finalizar cada curso en torno al 40%. Es decir, casi la mitad de los alumnos que empiezan a estudiar una lengua extranjera tiran la toalla antes de obtener el título.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión en las escuelas oficiales de idiomas se desarrolla entre el 1 y el 20 de mayo de cada año.