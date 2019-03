La escritora malagueña Olga Fernández premiada por su nueva trilogía

Con una vida llena de éxitos en menos de un año, Olga fue galardonada en la gala de los Premios Poder de Género, celebrada en el Hotel Los Monteros (Marbella) y contó con la presencia de algunas de las mujeres más influyentes de nuestro país, como por ejemplo, Ana Rosa Quintana, Nuria Fergó, Rosa Villacastín, Yanela Brooks o Paz Padilla. La escritora recibió el premio 'Menuda Líder', que reconoce a mujeres del ámbito local que destacan en el mundo laboral con proyectos innovadores.

Este premio lo recibió por el trabajo en su trilogía 'Vivir Mola', formada por los libros 'Vivir Mola', 'Tú decides tus motivos' y 'Tus motivos en movimiento'. Olga Fernández es su autora y asegura que todos podemos vernos reconocidos en alguna de las partes de estos libros. La malagueña se define a así misma como "vecina tuya en este universo y experta en simplificar, haciendo sencillo lo que a priori es complicado".

La malagueña deja a un lado las etiquetas, los patrones heredados, las ideas impuestas y prefiere ver la vida como una gran oportunidad en la que no existan fronteras. Entre sus líneas podemos leer cómo contruye un relato lleno de desafíos personales que ha ido desgranando hasta transformarlos a su favor. "No importan las desilusiones y los fracasos del pasado, es mucho más importante el lugar a donde vas que el lugar de dónde vienes. Por muchos 'no' de tu pasado, hay un gran 'sí' en tu futuro", así define la escritora su filosofía de vida.

Olga Fernández ha seguido los pasos de su mentor Laín García Calvo, que a pesar de enfrentarse y superar una enfermedad crónica, cuenta hoy día con más de 300.000 libros vendidos. La escritora ha seguido involucrada con su propósito de vida y ha vendido más de 600 libros en ocho meses, además de tener una agenda completa con colaboraciones en televisiones locales, radios, revistas congresos, cursos de formación y nuevos proyectos. A punto de ver la luz está su nuevo trabajo, la versión de 'Vivir Mola' para los pequeños, en el que han participado más de 300 niños y niñas contando cómo ven ellos la vida y qué deberíamos hacer para alcanzar la felicidad.