Montesinos entra de lleno en la contienda electoral

El vía crucis de periodista a político, si es que lo hubo, ha sido breve. El número uno del PP por Málaga al Congreso, Pablo Montesinos, entró ayer de lleno en la contienda electoral. Después de un fin de semana encadenando varios actos del PP, paellada de afiliados incluida, interpeló directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que protagonizó una jornada con varios actos en Málaga. Montesinos pidió que Sánchez le aclarara a los malagueños cuáles son sus planes postelectorales, y si estos contemplan pactar con partidos independentistas si con ello podría permanecer en La Moncloa.

«Debe aprovechar su visita para aclarar a los malagueños y al conjunto de los españoles cuál es su política de pactos. Que lo diga alto y claro, sin ambigüedades», manifestó el candidato popular. Dejó claro Montesinos ayer que este flanco va a ser uno de los principales a atacar por parte del PP en la inminente campaña electoral: la supuesta connivencia, ya sea activa o pasiva, por parte de Sánchez con los partidos catalanes que le dieron sus votos en la moción de censura a Mariano Rajoy.

Montesinos quiere un compromiso público. Algo que será prácticamente imposible, una vez que Sánchez no estará dispuesto a cerrarse puertas de antemano. «Tiene otra opción, que es la de rectificar lo que ha hecho hasta ahora y comprometerse públicamente a no pactar con aquellos que quieren romper España», dijo Montesinos.

«Es sencillo, pero él opta por dejar esa puerta sin cerrar, porque no le salen los números», abundó. Anteriormente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya había tachado de «electoralista» el viaje de Sánchez a Málaga. Moreno no estuvo presente en ninguna de las visitas que hizo el presidente del Gobierno ayer. Ni en el PTA ni, posteriormente, en el Museo Picasso. La cercanía de las generales no entiende de institucionalidad.