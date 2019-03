Málaga regulará en un bando el uso y estacionamiento de los patinetes

La irrupción de los patinetes eléctricos en el tránsito de las ciudades ha pillado por sorpresa a los responsables públicos de estas ciudades que ahora, y en espera de una regulación nacional anunciada por la Dirección General de Tráfico, se afanan por ordenar lo mejor posible la presencia de estos nuevos vehículos en las calles y aceras.

Málaga, con un número desconocido de patinetes, pero superando el millar y con hasta siete empresas operando ofreciendo sus servicios, está a la cabeza de las ciudades españolas en el uso de este vehículo.

Las quejas de colectivos y ciudadanos particulares ya han comenzado, por la velocidad excesiva de algunos de sus usuarios o por la ocupación de las aceras donde los vehículos son dejados.

Para "ordenar esta realidad" y mientras se aprueba una regulación en el uso de estos patinetes, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha anunciado hoy que el Ayuntamiento va a ordenar transitoriamente su uso. Lo hará en un plazo de dos semanas, por medio de un bando o decreto ­-se está estudiando jurídicamente la mejor medida- que se centrará en dos aspectos: la apertura de varias zonas de aparcamientos, especialmente en el Centro histórico y las vías por donde deben circular y a que velocidad. Respecto a los aparcamientos, De la Torre ha avanzado que serán en las calzadas, aunque también se verá de autorizarlo en algunas aceras "si no molestan" y que se buscarán preferentemente en las esquinas de las calzadas, donde los coches no pueden aparcar pero si lo podrían hacer estos vehículos que por su menor altura y anchura no impiden la visibilidad.

El bando o decreto regulará también por donde deben circulas los patinetes y en qué términos. La preferencia, ha indicado el alcalde, es que circulen por los carriles bicis, pero dado que aún son pocos, la idea es permitir que circulen también por las aceras, "a una velocidad que no podrá exceder los 10 kilómetros por hora".

El anuncio del alcalde sobre esta regulación transitoria se hace al hilo de dos iniciativas presentadas al pleno de mañana por Ciudadanos y el concejal no adscritos reclamando una regulación para la regulación y el buen uso de estos patinetes eléctricos. En ambos casos las dos mociones reclaman que se habiliten espacios en el centro y otros barrios de la ciudad para el estacionamiento controlado de los mismos.