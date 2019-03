Pedirán a los socios de Limasa que devuelvan lo cobrado por parte de la asistencia técnica

El PSOE va a reclamar que los socios privados de Limasa: Fomento de Construcciones y Contrata, Urbaser y Sando, devuelvan al Ayuntamiento las cantidades cobradas en concepto de asistencia técnica dentro de la partida asignada para abonar la compensación económica, un concepto que ya el interventor municipal dictaminó en 2014 que los privados no podían cobrar al indicar que la compensación económica no es un servicio, sino el pago de un sobrecoste laboral y, por ello, no contempla asistencia técnica.

En una moción que llevarán al pleno de mañana jueves, el grupo municipal socialista va a solicitar la participación del interventor para que informe sobre «la desobediencia de Limasa de seguir facturando la asistencia técnica en la factura de compensación económica».

A partir de ahí, exigirá que los socios privados devuelvan al Ayuntamiento las cantidades cobradas «indebidamente» por este concepto desde 2014. En ese año, el interventor cifró en 1,4 millones de euros la cantidad cobrada por asistencia técnica en la factura de la compensación económica.

Más aún, el PSOE quiere que el interventor estudie también las conclusiones de la inspección realizada hace dos años por la Agencia Tributaria a Limasa, donde señalaba que la empresa pagaba por duplicado determinados trabajos al contratar con profesionales externos unos servicios que ya debían estar cubiertos por la asistencia técnica.

El PSOE quiere conocer el total de las cantidades pagadas de más por este doble pago durante los 16 años de contrato y los dos de prórroga.