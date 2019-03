Daniel Pérez reta a De la Torre a un debate municipal a dos

El candidato socialista a la Alcaldía, Daniel Pérez, ha retado al alcalde, Francisco de la Torre, a un debate municipal a dos a través de una misiva registrada en la sede de los populares y dirigida al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo. Su intención, ha explicado, es que "los malagueños tengan la opción de conocer las dos únicas alternativas reales que existen de gobierno de nuestra ciudad".

Ha subrayado que de esta manera "las principales formaciones de la ciudad" podrán contraponer ideas y proyectos así como programas y propuestas. "Se trata de un hecho bueno para Málaga y para la propia democracia, que debe tener los debates como elemento nuclear de cualquier contienda política".

Por su parte, el alcalde ha dicho que no entiende la petición "porque queda mucho tiempo y por las formas" de plantearlo. "Estamos en el mes de marzo todavía, y las elecciones son a final de mayo; hay que plantearlo para entonces". Además, ha añadido que de eso se encargan los equipos de comunicación de cada candidatura.

Aún así, De la Torre ha asegurado que aceptará, pero cuando llegue el momento, insistiendo en que "siempre he estado abierto a todo tipo de debates, es difícil encontran una ciudad en la que se hayan hecho más debates de cara a las municipales", por lo que ha afirmado que habrá debates con Daniel Pérez y con más candidatos, entre los que ha nombrado a los de IU-Málaga para la Gente, Ciudadanos o Málaga Ahora. Aunque ha mostrado su predilección por los debates a dos: "Si son conjuntos es más complicado exponer y que no se mezclen las conversaciones".

El candidato socialista ha explicado que "estamos a 58 días de las elecciones, con unas elecciones de por medio, las agendas van cerrándose y no se le está prestando la importancia que tienen las elecciones municipales. De ahí que queramos tener ya una fecha" y ha detallado que han realizado el ofrecimiento solo al PP "porque a día a de hoy PSOE y PP son los grandes partidos sentados en el pleno municipal y sus cabezas de lista representan las únicas con opciones reales de ser alcaldes de nuestra ciudad". Sin embargo, "no me importaría que se abriera el debate a más contrincantes si bien creo que el debate más interesante para los malagueños es el que puede salir de un careo entre De la Torre y mi persona", ha insistido.