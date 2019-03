El pleno censura a Francisco de la Torre "por permitir" los insultos a la oposición

Toda la oposición municipal unió ayer sus votos para censurar la actitud mostrada por el alcalde, Francisco de la Torre, por su «permisividad» respecto a «los insultos y el mal comportamiento» demostrado por parte del público asistente al pleno extraordinario del pasado 11 de marzo, donde se debatió y aprobó el cese de los concejales Porras y Pomares por su implicación en el caso Villas del Arenal, y donde se «impidió hablar a los portavoces de los grupos municipales de PSOE, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito».

De igual modo, de la moción conjunta de PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente salió adelante también censurar la actitud mostrada por la concejala Teresa Porras, por «planificar» la actuación «inadmisible» de una parte del público asistente al pleno y «sus proclamas para que continuaran con su actitud ofensiva y absolutamente censurable respecto a los portavoces de los grupos municipales de la oposición».

La concejala del PSOE, Rosa del Mar Rodríguez, incidió en que el salón de plenos es «un sitio que merece respeto», ya que «es la casa de todos». «El problema no es si el circo tiene varias pistas, es que el jefe de la pista, el alcalde, no pone orden o no es parcial al hacerlo», asegurando que «a ello asistimos en el pasado pleno y lo soportamos».

El alcalde, Francisco de la Torre, aseguró, por contra, que han sido «poquísimos» los desalojos del pleno, ya que, primero insta al silencio, después llama al orden, pide respeto y «rara vez hemos desalojado. Esa es la norma que tengo», señaló.

Por su parte, la concejala Teresa Porras pidió a los portavoces de PSOE, Málaga Ahora e IU que «no hagan más montajes; aquí nadie le increpó, el problema es que no conocen a los vecinos ni los vecinos a ustedes, se han dedicado a traernos a los bomberos para que nos increpen a nosotros y cuando le dan la misma medicina les molesta», aseguró Porras. A su juicio, «es un montaje detrás de otro», dijo, recordando que la tensión en el pleno «nos pasó a todos, incluso nos han llamado asesinos con lo del no a la guerra y vosotros hacen un montaje y no voy a parar, los vecinos eran de toda Málaga, ese es el problema que ni siquiera los conocen», concluyó la concejala.