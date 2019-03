"La falta de mujeres en los parques tecnológicos afecta a la innovación española"

Comenzó su andadura en este sector en el que aún existe una gran brecha de género hace casi 20 años, ahora, a sus 41 años, esta directiva natural de Álora asegura que las cosas están cambiando pero aún queda mucho por hacer; romper estereotipos y apostar por la inclusión de la mujer en el sector tecnológico - Asegura que para romper estereotipos y aumentar la presencia de mujeres hay que hace un trabajo a fondo que comienza en edades tempranas

«Querer es poder» es el nombre de su ponencia, ¿qué vamos a escuchar?

Es parte de mi experiencia personal. Soy de Álora y no he tenido un entorno con referentes para progresar o mejorar en la vida profesional pero desde niña tuve claro que quería salir de ese entorno y aprender. Dicen que el entorno tiene un porcentaje de incidencia en el progreso profesional y yo digo que en algunos casos va en la persona y no el entorno. Quiero hacer ver que todo depende de la capacidad y metas que nos propongamos, haciendo referencia a mi experiencia y contar el ejemplo de personas que desarrollan un proyecto, que ponen en marcha empresas y encuentran dificultades. En los parques científicos y tecnológicos se ayuda para que eso se convierta en realidad; no es suerte si no un trabajo duro que hace que los proyectos lleguen a buen término. También quiero contar como ahora gracias a las tecnologías y el conocimiento que hay en internet el que no progresa es porque no quiere. Los parques científicos tienen una gran necesidad de talento digital, lo que hay es poco para la cuarta revolución industrial que viene. Ante ello, la asociación de parques científicos y tecnológicos ha creado una plataforma para que aquellos que no saben nada de nuevas tecnologías puedan conocerlas un poco y no sea una excusa. Hoy día tenemos muchas más posibilidad de éxito con menos esfuerzo por tener más acceso al conocimiento, la información, entidades y facilitadores de conseguir metas.

Tu carrera en la APTE comenzó en el año 2000, ¿es un sector masculinizado?

Desde el puto de vista de empresas y tenemos un gran problema y una brecha de género importante. El porcentaje de hombres en empresas es más elevados y si nos vamos a puestos directivos aumenta más.

¿Ha evolucionado esta situación?

Cuando llegué a la asociación todos los directores de los parques eran hombres; de un total de 17 solo había una o dos mujeres, y en las empresas sucedía igual pero la cosa está cambiando. Es cierto que con las políticas de igualdad, en las empresas que dependen de la administración pública incluyen algo de presencia femenina en los cargos directivos y hoy día en los parques el porcentaje se acerca bastante al 50 por ciento.

En 2018 ofreció una intervención en Irán bajo el nombre «Ciencia y tecnología en femenino», ¿hay que trabajar en ello?

Totalmente. A raíz de ese proyecto hemos tenido gran repercusión en los medios y ha sido el mejor que ha materializado la importante función de un parque científico en su entorno. Es un problema que afecta directamente al sistema de innovación español porque si no están presente trabajando o en dirección lar mujeres, se está perdiendo el 50 por ciento del talento de la población española e incide en que el sistema de innovación no es tan competitivo como pudiera serlo. Esto es algo que afecta mucho más a los países desarrollados, la brecha de género en la tecnología existe en países con más desarrollo económico. Cuando lo presenté en Irán, los organizadores de la conferencia al terminar me dijeron que aquí no tenían ese problema y que la presencia femenina supera la de los hombres, el problema es sobre todo en Europa y EEUU.

Desde su experiencia, ¿cómo cree que se debe abordar este problema?

Yo creo que es importante abordarlo a partir de edades tempranas porque cuando llegan a trabajar ya lo tienen todo decidido. Uno de los problemas por lo que existe esto es que las mujeres en países desarrollados, una vez que tienen cubiertas ciertas necesidades, quieren dedicarse a labores de ayuda a los demás, por eso hay muchas médicas, abogadas y actividades en la que hay contacto con la gente. Otro problema son los estereotipos. En la adolescencia, sobre los 12 y 14 años, creen que si estudian carreras tecnológicas van a ser frikis, no serán bien vistas por sus compañeros y todo esto hay que atajarlo en edades tempranas. En cuanto el ámbito laboral, yo soy contraria a la paridad en números y tiene que primar el talento; tenemos que demostrar que somos capaces y que nos den oportunidades. En el ámbito tecnológico se han encontrado a veces las mujeres con un ambiente hostil y es importante que las empresas hagan un esfuerzo de autoevaluación para ver si se están produciendo situaciones que no sean del todo cómodas para la mujer. En cuanto a las mujeres, cuesta mucho más crear redes entre nosotras y networking; dedicamos poco tiempo a interesarnos por temas más de cara al desarrollo profesional; debemos ser más egoístas por nuestra parte.

¿Qué le diría a aquella mujer que quiera emprender un nuevo camino laboral o tenga dudas sobre qué hacer por ciertas barreras?

Le diría que el tiempo es oro y que todas las decisiones que no se toman en el momento correcto luego no se tiene la oportunidad de volverlas a recuperar. Si no es demasiado tarde, si no tiene 80 años, que lo intente si de verdad es lo quiere. Hay que dedicarse a cosas que de verdad gustan y llenan y todas las barreras se pueden quitar. Afortunadamente a día de hoy tenemos facilitadores en todos los ámbitos desde los centros de asesoramiento al instituto de la mujer... Hay que dedicar tiempo y ganas; querer es poder. También hay que saber localizar aquella fuente de información en la que pueden encontrar ayuda para lo que necesitan. Saber a dónde quieren llegar para saber qué camino coger y a qué puertas hay que pegar.

¿Qué le parece la puesta en marcha de este tipo de encuentros como eWoman?

He dicho que una de nuestras debilidades es que nos cuesta asociarnos y colaborar entre nosotras e identificarnos y este tipo de actividades son muy necesarias. Nosotros, en una sola jornada para explicar las salidas profesionales de carreras como matemáticas o ciencias hemos logrado que el siete por ciento de las niñas cambie de opinión, imagínate si lo hiciéramos una vez al mes en vez de al año. Necesitamos mucho estas actividades porque tenemos un problema de concienciación.