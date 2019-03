"Ha habido una intención política de maquillar la realidad"

Desde entonces, además de ayudar a Elías Bendodo en el control y funcionamiento diario del partido, trabajó para que Juanma Moreno se convirtiera en el presidente de la Junta de Andalucía. Una apuesta en la que creían pocos. Ella sí. Ahora, se ha visto recompensada con el nombramiento de delegada del Gobierno andaluz en Málaga, un cargo siempre apetecible cuando entra en reparto

No desmiente que el pin en la solapa de su americana, el membrete de la Junta de Andalucía, lo luce con cierto orgullo. «A veces somos tantos, que creo que está bien que se sepa quién representa a qué institución», dice Patricia Navarro. Lleva casi dos meses como delegada en Málaga y ahora atiende a La Opinión para compartir las primeras impresiones.

El Gobierno saliente prometió un traspaso de poderes modélico. ¿Puede confirmar que ha sido así en Málaga?

El día que llegué estaba el delegado en funciones. Era Fernández España. Estuvo dos horas explicándome lo que le dio tiempo. Él se comportó con lealtad y normalidad. Pero luego he tenido que ir indagando yo. El resto de la casa se ha comportado con mucha profesionalidad y entereza. A nivel de delegaciones se ha hecho un traspaso correcto.

¿Cuáles son las principales premisas que se ha marcado para esta legislatura? ¿Qué hay que cambiar?

Primero, tomarnos el tiempo para sacar un diagnóstico de lo que tenemos. A partir de ahí habrá que tomar decisiones. ¿Qué ocurre? Hay temas urgentes que se te van cruzando. Pero hemos asumido que aquí hay que hacer las cosas de otra manera. Ser más permeables a la sociedad. Nos encontramos con despachos cerrados. No se daba la cara. No se sentaba con los ciudadanos. Eso lo hemos cambiado. La llamada de teléfono se ha institucionalizado.

Ciudadanos ha colocado en puestos de responsabilidad a antiguos directores de sociedades públicas que ya estaban con el PSOE. En Málaga el ejemplo es Manuel Muñoz en Turismo Andaluz. ¿Qué opina?

Es un caso muy concreto en el que el propio sector ha pedido que se mantuviera. Nosotros también tenemos casos parecidos. No hay que dejar de reconocer que en la administración tenemos a grandes profesionales. Incluso ellos mismos tienen las claves de cómo reformar la administración. Hablamos de personas capaces, leales, que, independientemente del color político, van a trabajar remando en la misma dirección.

Algunos en su partido han asegurado que el PP ha hecho ya por Andalucía más que el PSOE en 37 años. ¿Cree que es un análisis acertado?

Nosotros tenemos que creernos el cambio. Llevamos tres meses en los que nos levantamos y nos acostamos con un subidón de energía. Creo que lo transmitimos sin darnos cuenta. Yo estoy con mis compañeros. Hemos hecho muchas cosas en el poco tiempo que llevamos.

¿Qué cosas?

La bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones al 99% por ejemplo. Fue la primera decisión que tomó Juanma Moreno. Era un compromiso histórico.

Sus detractores políticos insisten en que lo único que ha hecho es eliminar un impuesto que solo pagaban ya los ricos.

Andan muy desencaminados los que afirman eso. Lo pagaba la clase media, gente trabajadora, a la que le ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo tener su piso, y, cuando fallecen, los hijos se han visto obligados a renunciar a esas herencias.

La denuncia de la manipulación de las listas de espera ha sido muy llamativa por parte del consejero de Sanidad. ¿El PSOE ha falseado datos de manera sistemática?

En el Gobierno hay una sensación de que los que iban de grandes defensores de la transparencia en Andalucía han sido los principales enemigos de esta transparencia. Claro que sí se han ocultado las listas de espera. Ha habido una intencionalidad política de maquillar una realidad. Si ellos no tenían o no daban los datos certeros, es normal que no pudieran ofrecer una solución certera. ¿Cómo se iban a reducir las listas de espera en Andalucía? Era imposible.

¿El PP falló en su labor de oposición?

Nosotros, eso, lo estuvimos denunciando durante mucho tiempo. Primero, porque nos lo decían los profesionales. Todo el mundo tiene sus fuentes.

Está claro que el nuevo Gobierno ha puesto énfasis en la sanidad. La semana pasada se escenificó la cesión de los terrenos para el tercer hospital. ¿Cuáles son los plazos concretos?

Este Gobierno ha entrado con el objetivo de mimar, de cuidar y de atender a los profesionales sanitarios. El tercer hospital entronca con esto. Pero no es mimar al personal sanitario. Es mimar a la población malagueña y responder a esa demanda histórica. Nosotros hemos sido la provincia con peor ratio de camas por habitante. Málaga es la que menos camas tiene por cada mil habitantes. Eso se tiene que resolver tarde o temprano. El tercer hospital es la respuesta a ese problema. Lo que se ha proyectado hace ya más de diez años se ha prometido en más de tres ocasiones. Ahora se empieza a impulsar, pero darle fechas concretas es muy complicado. Lo que sí dijo Juanma Moreno es que en esta legislatura se va a impulsar. ¿Cuánto va a tardar? Sabemos que las obras públicas siempre están sujetas a avatares y circunstancias que no están en nuestras manos. Yo no sé cuándo estará abierto el tercer hospital. Pero sí se le va a dar un impulso.

El Tribunal Supremo acaba de anular el Plan Hidrológico 2016. ¿Cómo trastoca la planificación para la política de aguas de las cuencas mediterráneas.

Es algo que se está estudiando ahora mismo. Se está estudiando la afección que la anulación pueda suponer.

¿Cree que en Sevilla se le mira con cierto recelo a este Gobierno? Se llegó a hablar de desembarco de malagueños.

Ha habido un desembarco malagueño que era normal. Teníamos a muchas personas y compañeros con capacidades, con mucho nivel de competencia para afrontar este gran reto. El que estén ahora ejerciendo responsabilidades en Sevilla era un proceso natural. Primero, porque Málaga es una de las grandes plazas de gestión del PP. El Ayuntamiento de Málaga es la capital más importante que tiene el PP. Ya era hora de que Málaga tuviera más presencia. Pero no sólo Málaga sino toda Andalucía. El centralismo que había instaurado el PSOE dejaba sobre todo los cargos a niveles intermedios en manos sólo de sevillanos. A lo mejor por comodidad. Pero Andalucía es mucho más. Ahora tenemos una oportunidad de tener mucha más penetración.

El PP ha prometido siempre la autovía Marbella-Ronda. ¿Qué hay de esta infraestructura?

Nosotros contemplamos la autovía a Ronda. Como ciudad de más de 20.000 habitantes, que es la única que no tiene autovía, ahí está nuestra prioridad. A Ronda hay que conectarla por autovía. Eso lo tenemos meridianamente claro. ¿Nuestro proyecto es que salga a Marbella? Nosotros estamos defendiendo que se amplíe el ancho de carretera, pero nuestra prioridad es que Ronda esté conectada por autovía. Tenemos que avanzar en el desdoblamiento de la A-357. Por ahí van a ir los tiros. Más que por Marbella, que ya tiene una buena conexión.

¿Qué va a pasar con la Biblioteca Provincial en San Agustín?

Dentro de las cuestiones que hay ahora mismo en la Consejería de Cultura, este es uno de los temas que se están estudiando. Está encima de la mesa. Desde luego, el propio Ayuntamiento está empujando para una solución. Pero, claro, los equipos acaban de aterrizar.

¿Este Gobierno hará realidad el embovedado del Guadalmedina que el PP ha prometido desde las elecciones municipales de 1999?

Nosotros le vamos a dar una solución definitiva a la integración urbana del río Guadalmedina. El compromiso es integrarlo en la ciudad e intentar que una brecha se convierta en una posibilidad de uso y disfrute para todos los ciudadanos.

¿Cuáles han sido los efectos del último temporal para el litoral malagueño?

Más allá de las alertas que tenemos que tener en cuenta, por si hay que activar alguna medida de emergencia, la parte de reposición de arenas depende de Costas y del Gobierno de España. Nosotros recibimos la parte del uso sobre el dominio público marítimo y terrestre.

¿Cuál es la postura concreta de este Gobierno sobre el hotel del Puerto? ¿Está a favor o en contra de su construcción?

Nosotros, ahora mismo, sobre un proyecto de gran magnitud como puede ser el hotel del Puerto no tenemos una visión ni una postura fijada aún. Tenemos a una nueva autoridad portuaria, con un nuevo presidente desde hace muy poco tiempo. Me consta que se está reuniendo con todas las sensibilidades para poder tener una postura en poco tiempo.

¿Usa patinete eléctrico? ¿Cree que hay que regular su uso y la proliferación de esta herramienta?

No utilizo el patinete eléctrico, pero sí creo que es necesaria la regularización. Cuando surgen ideas de negocio tan interesantes como ésta, que además afectan a un tema tan sensible como la movilidad, pues claro, hay que regularizarla.

¿Las elecciones generales del 28 de abril trastocan el funcionamiento del nuevo Gobierno? ¿Hubiera deseado una convocatoria más lejana en el tiempo?

Nosotros estamos metidos ahora en una actividad frenética de trabajo que, independientemente de que hubiera habido elecciones o no, la habríamos tenido. Al resto de administraciones, seguramente les afecte. ¿Por qué? Pues porque estamos ante unas elecciones generales y es normal que el Gobierno de España tenga una hiperactividad y más presencia en el territorio. Tenemos visitas de ministros. También hay proyectos que están a la espera de ver qué ocurre. Están además en esa negociación entre la Junta y el Gobierno y están a la espera. Los ayuntamientos también están luchando para que sus temas salgan adelante lo antes posible. Pero nosotros, haya elecciones o no haya, íbamos a tener este ritmo. Es normal. Acabamos de llegar y queremos solucionar el máximo número de problemas posibles. Sacar del atasco los expedientes y poner en orden una administración que ha estado muy dejada.

¿Siente que los partidos priman más a un nombre conocido que la capacidad de gestión?

El panorama social y lo que demanda la sociedad no es lo mismo que hace diez años. Incluso, no es lo mismo que hace cuatro años. En esa decisión de perfiles que hay que ir incorporando tienen que confluir factores de todo tipo. Claro que nos interesa tener a personas que sean conocidas mediáticamente, pero que comulguen con el ideario del PP. Y que luchen contra viento y marea por la unidad de España. Si además tienen contrastada experiencia en gestión, pues mucho mejor, Si no, ya habrá personas en esos equipos que sumarán y podrán aportar a la gestión de ese futuro gobierno que pueda conformar el PP con Pablo Casado a su cabeza.



"Los independentistas han desequilibrado mucho a nuestro país"

¿Pablo Casado es un líder?

Pablo Casado es un líder. Siempre lo ha sido. Cuando yo era presidenta de Nuevas Generaciones en Andalucía, él era presidente de Nuevas Generaciones en la Comunidad de Madrid y siempre ha sido una persona con mucho liderazgo.

¿Usted ya se considera casadista?

Yo soy del PP, igual que él. Por tanto, soy de mi presidente que, ahora mismo, es Pablo Casado.

¿En los últimos meses ha echado de menos a Mariano Rajoy?

Yo he echado de menos a Mariano Rajoy porque he echado de menos a un presidente del PP al frente del Gobierno de España. Lo que ha sucedido en estos nueve meses ha sido muy grave. La afrenta y el desafío que tenemos con los independentistas ha desequilibrado muchísimo a nuestro país. El perjuicio del Gobierno de Sánchez está siendo nefasto para España.

¿Existe el orgullo de ser de derechas?

Orgullo tengo de ser española. En el caso de Andalucía, tenemos orgullo de ser tan andaluces como españoles. Luego, yo tengo el orgullo de pertenecer a un partido que ha tenido una contribución muy importante en la construcción de este país.

¿Qué le dice usted a alguien que le llame derechita cobarde?

Yo no me considero ninguna derechita cobarde. Soy una persona de centro derecha muy orgullosa de mi país y muy orgullosa de mis tradiciones. Y también de estar en un partido que ha sabido conquistar mucho de futuro para España. Ni me afectan esas cosas.

La ley de memoria histórica andaluza está en entredicho. ¿Qué opina al respecto?

Yo creo que es una cuestión a revisar. Pero hay un punto de humanidad en todo esto que no debe ensombrecerse por el interés partidista de este tema. Cualquiera que tenga una persona enterrada, no se sabe dónde, necesita recuperar a ese ser querido.

¿Qué piensa cuando escucha a un diputado de Vox hablar de buscahuesos?

A esos brochazos no le doy importancia. Hay que avanzar en lo esencial, que son las personas. Y si hay personas que están en esa situación, pues hay que ayudarles.