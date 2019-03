El PSOE de Málaga aspira a contribuir a la victoria de Pedro Sánchez el 28A

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, presentó ayer la candidatura socialista a las elecciones generales, en la que aseguró que los socialistas de la provincia «vamos a contribuir con nuestra victoria en Málaga a que Pedro Sánchez siga teniendo un gobierno solvente que trabaje por las necesidades sociales de nuestro país con transparencia frente a la involución que representa la derecha».

«Es una candidatura preparada y cualificada que es conocedora de la realidad de la provincia de Málaga, que van a trabajar por ella y comprometidos en mejorarla, no solo a hacer turismo como hemos visto en otros partidos». «Solo con un gobierno progresista se podrán seguir generando oportunidades en empleo y de las condiciones sociales de las familias españolas, no podemos dar un paso atrás con el voto a la derecha y lo que supone para el retroceso de los derechos y libertades», añadió. «Con los socialistas, Málaga se mantendrá en el nivel de inversiones que se merece, no podemos permitir que un nuevo gobierno de derecha nos sitúe de nuevo a la cola de las inversiones en el conjunto nacional, los socialistas vamos a trabajar por las necesidades de esta provincia y para impulsar los proyectos clave».

Por su parte, el candidato socialista al Congreso, Ignacio López, destacó la importancia de los próximos comicios, «nos jugamos el futuro de nuestro país para los próximos años». «Tenemos que escoger entre las tres derechas que tienen el mismo mensaje de que España retroceda 40 años y que impere la crispación, desde el PSOE presentamos un proyecto ambicioso», dijo.

«En estos meses de gobierno hemos dado marcha atrás a los recortes en derechos de Rajoy, pero tenemos que seguir avanzando en justicia social y en igualdad», explicó Por ello, señaló que el programa electoral recoge iniciativas como la mejora de las pensiones o la protección de la educación y sanidad públicas o de la Ley de Dependencia. «Queremos una España que prospere sin dejar a nadie atrás», concluyó. En este mismo sentido se pronunció la también candidata al Congreso, Fuensanta Lima, que resaltó la apuesta socialista por que las mujeres de nuestro país» estén presentes en todas las políticas del gobierno, tenemos el aval de los socialistas». «Las mujeres nos jugamos mucho, o ir hacia la involución con la derecha con sus mensajes que incluyen la retirada de derechos y recortes de libertades».