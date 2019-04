Juanma Moreno estrena despacho y estará en Málaga los lunes y viernes

La Delegación en la Alameda acogerá al mandatario andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acudió este lunes a la Delegación que tiene la Junta en la Alameda Principal para despachar con el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo. Quiso escuchar de primera mano las propuestas que le plantea el líder de IU para el espacio del Parque Natural de Doñana. IU lleva años peleando por su blindaje en las estancias europeas y después de más de siete años, el Europarlamento ha emitido un informe en el que avala en gran medida lo expuesto por la formación de izquierdas en relación a la necesidad de proporcionar protección máxima a un entorno único. Moreno, con una agenda intensísima en el día de ayer, recibió a Maíllo en el despacho reservado para el presidente en la Delegación. Hasta aquí, en un principio, no debería haber nada reseñable. Pero sí lo hay porque este despacho, inaugurado en su día por el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha permanecido inutilizado por parte de los máximos mandatarios de la Junta. Algo que ahora quiere cambiar Moreno, hasta el punto de anunciar que lo de ayer no fue un hecho esporádico sino más allá del simbolismo, va a estar en Málaga los lunes y los viernes, fijando su sede de trabajo en este despacho. Siempre que la agenda institucional no le marque otros asuntos a atender.



«Primer presidente en darle uso al despacho que tiene la Junta en Málaga, diez años después de su inauguración por parte del expresidente. Yo lo voy a seguir usando», escribió Moreno en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje de una imagen conjunta con Maíllo.





Han pasadoy Moreno sigue pergeñando su estrategia para cumplir con esa voluntad de desdibujar esa imagen centralista que existe de la Junta, y en la que siempre aparece Sevilla como núcleo de todo. Ayer planteó su estancia en Málaga como algo permanente. De entrada,no será la última en este tipo de rondas en Málaga, lo que le da un valor diferencial al anuncio de Moreno. Algo que tendrá que llevar ahora la práctica si no quiere que el despacho del presidente en. Es habitual, siempre lo ha sido, que los consejeros que sean de Málaga llenen su agenda de actos los lunes y los viernes. Eso les permite estar el fin de semana en casa y reduce sus estancias en Sevilla de martes a jueves.La credibilidad de la voluntad de Moreno se medirá, por tanto, a través del calado de los anuncios que vaya haciendo de ahora en adelante desde Málaga.