Málaga acogerá la presentación mundial del crucero ´Spectrum of the seas´.

Málaga acogerá la presentación mundial del crucero ´Spectrum of the seas´. L.O.

El próximo martes 16 de abril, la compañía de cruceros Royal Caribben dará a conocer en Málaga el Spectrum of the Seas, el primer barco de su nueva clase Quantum Ultra. La ciudad se convertirá en el lugar elegido para la presentación mundial del buque y la primera escala que realizará tras su salida desde el astillero de Meyer Werft en Alemania. Con ello, Málaga será por segundo año consecutivo, el lugar elegido por la naviera para presentar un nuevo barco, ya que el pasado año dio a conocer su Symphony of the Seas.

El Spectrum of the Seas, según la naviera es "el barco más tecnológico y vanguardista de Royal Caribbean diseñado específicamente para el mercado asiático". El nuevo navío, con capacidad para 4.246 pasajeros y 1.551 tripulantes, iniciará hará parada en Málaga y desde aquí zarpará destino a Barcelona, ciudad desde la que comenzará su travesía Global Odyssey, un viaje de 51 noches con destino a Shanghái, el que será su puerto base.



El barco, cuenta con una tecnología vanguardista y de alta gama que lo hace uno de los cruceros considerados como de "última generación". Está diseñado para ofrecer el mejor entretenimiento a bordo entre las que se encuentran algunas de las atracciones más famosas de Royal Caribbean: la North Star, una cápsula observatorio que se alza a más de 90 metros sobre el nivel del mar desde donde se puede disfrutar de unas impresionantes vistas; el Sky Pad desde donde toda la familia puede disfrutar de un mundo virtual y creaciones personalizadas de juegos con robots en el Bionic Bar, hasta alojamientos revolucionarios de Suite Club con amenidades exclusivas como comedores privados, salones y un soláriummm; el RipCord by iFly, un simulador de paracaidismo o el simulador de surf FlowRider.

Además, el buque incorpora la primera zona exclusiva y privada para suites de Royal Caribbean. Ubicadas en un espacio privilegiado en la proa del barco, las suites cuentan con ascensor privado, así como restaurante y salón propios.