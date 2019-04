La EMT refuerza su oferta para Semana Santa con más de 2,5 millones de plazas

La Semana Santa 2019 comienza el 14 de abril y poco a poco se van conociendo los operativos de movilidad que facilitarán la llegada de los malagueños al Centro para seguir los desfiles procesionales. Así, la concejala de Movilidad, Elvira Maeso, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, y el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, han presentado hoy el dispositivo, de forma que los autobuses ofertarán una media de 65.000 plazas adicionales al día durante la Semana Mayor para mejorar la frecuencia y la calidad del servicio.

Ello supone más de 400.000 plazas adicionales a lo largo de la Semana Santa, hasta superar los 2,5 millones desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Los ciudadanos podrán ir al casco antiguo desde las mil paradas disponibles en la urbe. Como ha explicado Ruiz, cada día de la Semana Mayor la EMT tiene la capacidad de transportar a entre 400.000 y 450.000 personas.

Asimismo, la EMT y la Agrupación abogan por el uso de la tecnología para acercar el hecho cofrade a los malagueños. De esta forma, gracias a la nueva aplicación de la EMT, que se publicará en los días previos a Semana Santa, será posible acceder a toda la información de los tronos conforme se acerquen. Así, mediante la instalación de dispositivos iBeacons (balizas que emiten una señal con un radio de acción de hasta 100 metros, como las que actualmente están instaladas en los autobuses) en todos los tronos, la app de la EMT mostrará un mensaje emergente o notificación push en la que se informará de la imagen que se acerca. Asimismo, se ha creado una base de datos con fotos del trono, su nombre, datos de interés de la cofradía con el fin de seguir difundiendo la Semana Santa entre los malagueños y turistas, ello se activará si la persona consulta justo cuando el trono pasa delante de ella.

Desde el Domingo de Ramos, y a través de diversas aplicaciones de iOS y Android, que son gratuitas, será posible conocer la ubicación de cada procesión desde que inicia su recorrido. Como en años anteriores, también se ofrecerá información sobre los traslados de las imágenes hasta sus casas hermandad en los días previos a la Semana Mayor. Para ello, la EMT ha puesto su tecnología GPS al servicio de las cofradías para el seguimiento de las procesiones, tanto en las marquesinas como en el interior de los autobuses, algo que ya se venía haciendo. La EMT dispone de un sistema para verificar y confirmar las posiciones que se ofrecen a través de las distintas aplicaciones, similar al usado para proporcionar información de las posiciones de los autobuses.

Ya en 2015 se puso en marcha un servicio de información instantáneo a través de Whatsapp, de forma que se pueden realizar todo tipo de consultas enviando un mensaje al 665600000.

La información relativa a desvíos, cabeceras y horarios estará accesible en www.emtmalaga.es, los perfiles de las redes sociales y la app de la compañía, así como en los paneles inteligentes de las marquesinas.

Habrá, asimismo, 200 paneles en la vía pública, la mayoría ubicados en las marquesinas, así como adicionales ubicados en cruces de calles y avenidas del nuevo itinerario, que ofrecerán información en tiempo real de los recorridos procesionales: Pasillo de Santa Isabel, Molina Lario, Granada, plaza de Uncibay, Císter y tribuna oficial. Asimismo, en la Estación de Autobuses se contará con un panel con el objetivo de que las personas que lleguen a la ciudad tengan acceso a la información básica de las procesiones. Los paneles de las marquesinas darán información tanto de los recorridos procesionales como de la EMT.

La ubicación exacta de cada procesión seguirá estando accesible desde cualquier móvil enviando un SMS con la palabra TRONOS al 217213; asimismo, las pantallas interiores con las que cuentan los últimos autobuses mostrarán un plano en el que se podrá acceder a la ubicación de las cofradías.

Por otro lado, la EMT también realizará la campaña con el mensaje 'En Semana Santa, tu TRASLADO es en BUS; aparca el coche'.

También ha anunciado el Ayuntamiento que la EMT prolongará los horarios de las líneas durante la Semana Santa. Las últimas salidas de los autobuses se darán siempre una hora después de que la última procesión pase por la Torre Sur de la Catedral. Así, el Domingo de Ramos el servicio se prestará hasta las doce y media de la noche; el Lunes Santo, hasta la 1.30 horas; el Martes Santo, hasta las 2.30 horas; el Miércoles Santo, hasta las 3.30 horas, al igual que Jueves y Viernes Santo. En la mañana del Sábado de Pasión, el 24 de marzo, se refuerza con un total de 12 autobuses las líneas de Bailén-Miraflores (7, 15, 17 y Circular).

Un total 250.000 personas ven cada día los desfiles



Pablo Atencia ha explicado que, según la Cátedra de Estudios Cofrades, cada día van al Centro Histórico a ver las procesiones 250.000 malagueños, y que ya desde 2003 trabaja la Agrupación con la EMT para que las marquesinas den detalles de la ubicación de los tronos.

Ha explicado, además, que tanto las obras del Metro como las de Alameda no van a afectar al paso de los tronos, porque si no terminadas, sí van a dejar los espacios "expeditos" para ello, como ha ocurrido en los últimos años. Asimismo, ha recordado que con el nuevo recorrido oficial muchos malagueños van a poder seguir con tranquilidad y mejor visión que en años anteriores las procesiones que pasen por la Alameda y la plaza de la Marina, pues las tribunas se han disminuido. Ha recordado que se mantiene el 80% del recorrido anterior, que los horarios se adelantan y que hay más comodidad, seguridad y mejora la estética. "Estamos ilusionados", ha precisado, aunque ha reconocido los problemas generados al tener que reubicar en sus asientos a 11.000 abonados, a los que ha pedido disculpas, pero ha indicado que "no había otra opción".