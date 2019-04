La Junta apuesta por "proteger el embarazo y a la mujer en edad reproductiva"

Las grandes protagonistas del Consejo de Gobierno fueron ayer "las familias andaluzas y malagueñas", ha asegurado hoy la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, quien ha detallado que el 50 por ciento de las medidas aprobadas giraron en torno a estas. En concreto, ha destacado dos anteproyectos de ley de familias que se van a llevar a cabo: uno de apoyo educativo, enfocada a garantizar la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, y otro enfocado al apoyo a la maternidad.

Navarro ha contextualizado que en Andalucía, desde 1975, "no ha parado de descender la natalidad" y ello tiene que "tener una respuesta por parte de las administraciones". Así, ha lamentado que en 2017 la tasa de natalidad en Málaga es de un 1,32 por ciento, "muy lejos de los casi tres hijos que se contabilizaban en los 70". "No se puede permitir el lujo la sociedad andaluza de tener una sociedad sin niños, pero también tenemos que pensar en el efecto que puede tener el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población", ha dicho refiriéndose no solo al punto de vista sanitario, sino también a la "sostenibilidad del sistema de pensiones".

El delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, ha subrayado que el anteproyecto de ley de familias relacionada con el apoyo de la maternidad está enfocado a tres objetivos fundamentales: "prevención del acoso laboral en mujeres embarazadas o madres, garantizar la protección y seguridad de la mujer en edad reproductiva, y crear un marco de protección del embarazo y la maternidad para proteger a la madre y al recién nacido y para proteger su empleo".

Así, ha desglosado que los empleados públicos con hijos menores de 12 años van a tener flexibilidad en los horarios laborales, el teletrabajo y las reducciones de jornada para facilitar "la conciliación familiar"; que la Junta priorizará trabajar con aquellas empresas que "garanticen la promoción y protección de la maternidad en las mujeres trabajadoras"; y que harán un registro con dichas empresas.

Además, van a impulsar unas "becas mamá" para impulsar "medidas de apoyo explícitas para las mujeres embarazadas o con hijos en dificultades o con discapacidad para que puedan continuar con su embarazo". En este sentido, Bautista ha incidido en que irá dirigida a "aquellas mujeres que tienen una situación de riesgo importante, de riesgo social, para aquellas que necesiten una ayuda a domicilio, para las que tengan partos múltiples, incluso incluir teleasistencia en mujeres embarazadas con embarazos de riesgo".

De igual modo, en este mismo texto, se incluirán "deducciones en el IRPF en familias numerosas o que tengan hijos discapacitados; se van a mejorar las ayudas para el material escolar y para estudiar idiomas, e incluso se está barajando la posibilidad de preparar reservas de viviendas para familias numerosas", ha dicho el delegado. Y es que esta ley tendrá "carácter transversal" a distintas consejerías: "se quiere incluir la protección de la familia y el embarazo en todas las acciones políticas de la Junta".

Gratuidad educativa de 0 a 3 años

Por su parte, para "llegar a la gratuidad de la educación de 0 a 3 años" se ha aprobado desarrollar el anteproyecto de ley de apoyo educativo, ha explicado Navarro. Teniendo en cuenta los nacidos en 2017 y 2018 Navarro ha contabilizado que "alrededor de 27.000 niños podrán beneficiarse de estas medidas". Así, la Consejería de Educación ofertará para el próximo curso 313 nuevas plazas de primer ciclo de Educación Infantil en la provincia alcanzando así un total de 23.190 puestos escolares sostenidos con fondos públicos en la provincia, "un 1,37 por ciento más que el curso anterior y seis nuevos centros adheridos a la red de centros educativos cuyos precios están cubiertos por la Junta". "Se trataría de 359 escuelas de titularidad de la Junta y escuelas y centros adheridos al programa de ayudas a las familias".

La escolarización temprana, ha dicho la delegada del Gobierno andaluz, es fundamental para la conciliación. En este sentido, ha añadido que esta ley también contempla bonificar los servicios complementarios de aula matinal y comedor. "Ambos servicios son una ayuda para familias trabajadoras o que están en paro, pues les permiten estar activos en la búsqueda de empleo o en la formación para el empleo y, al final, conciliar, que es de lo que se trata".

"Ningun andaluz que quiera formar una familia, independientemente del tipo que sea, tiene que encontrarse con ninguna traba y tiene que contar con todo el apoyo de la administración para hacerlo", ha defendido Navarro. "No vamos a escatimar en recursos y medidas para reforzar la protección de las familias, la protección a la mujer durante el embarazo, la maternidad y la vida de ese menor".