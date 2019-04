El Ayuntamiento ofrece ayudas a jóvenes para el carnet de conducir

El Área de Juventud presentó ayer la convocatoria de ayudas para sufragar los gastos derivados de la obtención del permiso de conducir a través del programa Málaga Conduce. Como principal novedad hay que destacar que este año se va a ampliar por primera vez esta convocatoria a permisos de conducir de motocicletas y camiones. De este modo, se ofrecen ayudas para los permisos AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E.

También se amplían las ayudas que se van a conceder, pasando de las 110 contempladas en la convocatoria del año pasado a las 200 que recoge la convocatoria de 2019. Cada una de las personas beneficiarias recibirá una ayuda de 100 euros, según informó ayer el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Málaga Conduce se ha concebido como una prestación económica no periódica, dirigida directamente al beneficiario una vez haya obtenido el permiso de conducir, y no de forma previa.

Así, para obtener la ayuda, el solicitante deberá haber sido declarado apto por la Jefatura Provincial o Local de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas del permiso de conducir desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2019. Este programa está dirigido a jóvenes de 18 a 35 años que estén empadronados en la ciudad de Málaga. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de septiembre de 2019 preferiblemente en las distintas OMACs de la ciudad o a través de cualquiera de los medios establecidos en la normativa vigente.