El bando que aborda el uso de patinetes en Málaga será firmado la próxima semana

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció ayer que previsiblemente el bando que aborda la zona de aparcamientos de los patinetes eléctricos y también su circulación será firmado a lo largo de la semana próxima y estará operativo, pero deberá ser «completado» con una ordenanza que «entre más en detalle y que precise más». El bando incluirá la prohibición de circular en patinete eléctrico durante la Semana Santa en el centro de la ciudad.

«Tratamos con el bando de dar respuesta, si no completa, bastante completa a la problemática generada para que sea oportunidad y no conflicto para la ciudad», remarcó, recordando, que en el mismo, entre otros, se propone que en la zona del Centro no haya aparcamiento ni circulación.

De la Torre, tras ser preguntado por los periodistas, explicó que lo que se trata es de abordar el aparcamiento de estos vehículos eléctricos para que «no cree conflicto con los movimientos peatonales», buscando para ello «un espacio en zonas de aparcamiento de vehículos, ya que por uno que se quite –de coches– caben muchos patinetes». Se trata de llevarlo a cabo, principalmente, en el Centro y otras zonas de la ciudad. «Sabemos dónde suelen ser aparcados los patinetes y se trata de atender esa demanda de aparcamiento en una proporción significativa y anticipándonos al futuro», resaltó.

Tal y como ya avanzó De la Torre se pretende buscar aparcamiento para patinetes en zonas de calzada, en concreto, cerca de las esquinas, para mejorar la visibilidad. En cuanto a circulación incidió en que si se hace por acera no podrá circular a más de diez kilómetros por hora, siendo la idea «que los patinetes circulen por los carriles bicis». A juicio de De la Torre, los patinetes «tienen elementos positivos», por lo que se busca que «no creen conflictos en la ciudad».