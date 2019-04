El Clínico se suma a una campaña de AECC

El hospital acoge la primera 'Campana de los Sueños' que se instala en la ciudad y segunda en la provincia

La junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga ha inaugurado este viernes, dentro de los actos previstos para conmemorar el 30 Aniversario del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de la capital, la primera 'Campana de los Sueños' que se instala en un centro hospitalario de la ciudad, la segunda en la provincia tras el Hospital Costa del Sol de Marbella. En ella se celebra la finalización de los tratamientos en pacientes oncológicos.

La AECC está llevando a cabo la implantación de un proyecto de la paciente, voluntaria y la imagen de 'La Niña de la Perla', que la asociación utilizó en el cartel del II Congreso Andaluz de Pacientes de Cáncer, Mirian Segura Navarro, cuyo deseo era importar esta idea desde el hospital de Toronto, donde recibió parte de su terapia.

El director gerente del Clínico, José Antonio Medina; la directora de Procesos, Yolanda Lupiañez; la especialista en Oncología Médica del área de Ensayos Clínicos Fase I del centro, Begoña Jiménez; el director gerente de la AECC, Pedro González, y la madre de la paciente Miriam Segura, Concha Navarro.

Además, han acompañado en esta presentación la responsable del área de Participación Ciudadana del Hospital, Concha de la Rubia, así como los responsables de Enfermería del área intercentros de Oncología de los hospitales públicos de Málaga, Antonio Zamudio y Miguel Ángel Sánchez, y pacientes, familiares y voluntarios.

El director gerente, también especialista en Oncología Radioterápica, ha anunciado que el Hospital Virgen de la Victoria participará en este proyecto instalando tres instrumentos musicales de percusión en las distintas áreas de Oncología. En concreto, en los hospitales de día de Oncología Médica y Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria; así como en el área de Ensayos Clínicos Fase I.

Por su parte, la directora de Procesos del centro y también coordinadora del proceso asistencial en Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria, ha explicado que, "con la colocación de estas campanas, cada vez que un paciente complete o finalice un tratamiento en cualquiera de nuestras áreas de Oncología, se dará un toque para anunciar así la buena noticia y animar a los pacientes que se encuentren en el proceso de superación de una crisis de salud de esta índole".

El objetivo "es poder transmitirles de esta manera tan original un mensaje de esperanza y positividad a todas las personas implicadas en la lucha contra el cáncer", ha agregado Yolanda Lupiañez.

El gerente de AECC, Pedro González, han recordado que esta iniciativa se introdujo por primera vez en 1996 en el Centro MD Anderson (Houston), cuando el almirante Irve Le Moyne, agradecido por haber finalizado su tratamiento de radioterapia le regaló la campana de bronce de su barco al centro hospitalario y se instaló en el campus principal. A partir de ese día los pacientes que querían celebrar una buena noticia o la finalización de su tratamiento, tocaban tres veces la campana.

Durante la presentación de este proyecto en el Hospital Virgen de la Victoria, la madre de la paciente Miriam Segura ha recordado que en el blog 'Psicocina de Ideas' su hija relató así su experiencia el 13 de febrero de 2016.

"Una vez a la semana voy a quimioterapia y allí una campana que se llama 'The Bravery Bell', la campana de la valentía, la cual cada vez que alguien termina su última sesión toca, las enfermeras aplauden y le desean a esa persona no volver a verla nunca por allí", señaló en su blog. "Es algo muy significativo y muy simbólico y yo, la primera vez que lo presencié, con esa vía puesta y ese veneno sanador recorriendo mis venas me emocioné mucho y lloré mucho también. La semana que viene será mi turno de acercarme a ella y hacerla sonar hasta que resuene en las 23 plantas del hospital", expuso.

La madre de la paciente ha añadido que el Hospital Costa del Sol de Marbella, y desde ahora también el Hospital Virgen de la Victoria se suman a este proyecto que ayuda a fortalecer la unión entre pacientes y personal sanitario, y cuyo objetivo principal es celebrar la finalización de los tratamientos o cualquier buena noticia que quieran compartir los pacientes.

"Su sonido expresará la alegría, la felicidad y el bienestar del paciente como símbolo del triunfo obtenido al acabar una etapa dura y difícil como son los tratamientos", ha añadido Navarro.

El acto de presentación de este proyecto ha estado amenizado por el grupo musical Crescendo. Los responsables de AECC han recordado también que fue Miriam Segura la que eligió llamar a esta iniciativa "Campana de los Sueños" y que era además su deseo acompañarla con un poema.