"Creo que hay que luchar por los sueños y tener paciencia"

El próximo 11 de abril llega a Málaga de la mano de Prensa Ibérica y La Opinión de Málaga eWoman Málaga, un evento cuyo objetivo es servir de altavoz para mostrar los casos de éxito de las mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y su liderazgo en el entorno digital y tecnológico. Este año, el escenario escogido es la Fábrica de Cervezas Victoria. Se celebrará un encuentro que está previsto que comience a partir de las 9.30 horas, con la recepción de los asistentes, y que culminará a las 13.30 horas. Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en la web www.ewoman.es/malaga

Asesora de imagen y personal shopper, Raquel Alguacil, granadina asentada desde hace casi 20 años en Málaga, ha iniciado el proyecto de su vida, como ella denomina: una tienda online con productos de dermoestética para pacientes oncológicos tras enfrentar la enfermedad en primera persona.

¿Qué es Oncobelleza?

Es una tienda online de productos cosméticos y maquillaje con activos naturales y accesorios textiles para mejorar el bienestar de los pacientes oncológicos y aquellos que quieran cuidar la piel. La abrí el pasado 19 de octubre, el Día del Cáncer de Mama.

¿Cómo surge la idea de ofrecer este servicio?

Yo soy asesora de imagen, dirijo Tevisto.com, una empresa especialidad en el asesoramiento de moda e imagen. Todo esto lo explico porque en 2017 me diagnosticaron cáncer de mama, una experiencia en primera persona que me hizo plantearme muchas cuestiones a nivel personal y profesional.

Cada vez que iba a mis citas con el oncólogo me preguntaba a qué me dedicaba y yo le iba contando las carencias que veía en este sentido para las pacientes y él mismo me dijo que esto estaba para mí y debería montar una tienda online.

Como son tantas las preguntas que se hace a nivel de estética la paciente oncológica como qué desodorante usar, las cremas, los tejidos que estoy intentando que Oncobelleza cubra las necesidades del paciente oncológico aunque en pelucas y sujetadores no voy a entrar. Pero, por ejemplo, las personas que se dan quimioterapia se resienten mucho de las manos y se ponen muy rojas. En Oncobelleza pueden conseguir una crema específica y guantes cien por cien de algodón para cuidarse y prevenir el problema. He unido mi experiencia profesional con la personal.

¿Es todavía una asignatura paciente en este ámbito la estética?

Bastante. Pienso que debería ser obligatorio que en cada hospital público o privado debería haber una sección o servicio que ofreciera este tipo de asesoramiento a los pacientes. Mi próximo objetivo es conseguir que en algún hospital se ofrezca este servicio gratuito para los pacientes.

¿Preveía adentrarse en este ámbito?

Unos meses antes de que me diagnosticaran cáncer yo me encontraba mal, me daba vueltas la cabeza sobre qué hacía. Yo estaba satisfecha con mi profesión, mucha gente piensa que es algo banal pero ayuda a mucha gente pero yo sentía que tenía más capacidades. No sabía cómo llamarlo pero lo tenía ahí.

La respuesta ha salido después del cáncer. De hecho, cuando estaba en pleno tratamiento me invitaron para dar una charla sobre oncoimagen y me costó mucho dar esa ponencia porque yo estaba muy sensible.

Al principio no lo veía para nada, yo lo había pasado muy mal y eso era estar continuamente metida en la enfermedad pero a los días de hablar con mi oncólogo lo vi todo claro y entendí porque me dedicaba a ser asesora de imagen. Esta era la segunda parte y ahora tengo que ayudar a otras personas.

Por lo que dice no imaginaba que todo cambiaría así tras la enfermedad?

No, en absoluto. Fue una iluminación, estuve investigando y no había nada igual, algunas tiendas estaban centradas en pelucas o sujetadores pero de dermocosmética no había nada.

¿Qué vamos a escuchar en su ponencia?

Voy a contar mi trayectoria, desde mis inicios en la moda para que se entienda lo que yo considero como el proyecto de mi vida: Oncobelleza.

¿Cuáles son las principales dudas que surgen entre las pacientes?

Depende del tratamiento que tengan pero si es quimioterapia lo que más preocupa es el pelo, es lo que peor llevan porque el cambio es bestial y te hace mirarte al espejo y decir 'estoy enferma'.

Si se da radioterapia lo que importa es la piel. Hay problemas porque se puede quemar, se deshidrata y quieren saber cómo cuidar la piel y evitar los posibles problemas. También me preguntan sobre maquillaje y sobre qué productos utilizar que no tengan ingredientes tóxicos. Parece que la gente empieza a concienciarse mucho con esto.

Bajo su experiencia, ¿cree que debemos esperar a momentos tan decisivos para seguir nuestros sueños en el ámbito profesional?

Tengo dos experiencias totalmente diferentes. Tevisto la fundé en 2005 y se desconocía la profesión, por lo que tuve que darla a conocer, crear la necesidad y fue una labor muy complicada, sin embargo, yo tenía muy claro que tenía que funcionar. Hubo muchos momentos de tirar la toalla pero he seguido, y sigo, y lo he conseguido con constancia y perseverancia.

Sin embargo, con Oncobelleza, yo que soy muy perfeccionista y exigente, el cáncer me hizo parar y dejarme fluir, tanto que ha aparecido Oncobelleza. Así que creo que hay que luchar por los sueños y tener paciencia y eso no todo el mundo lo tiene.