Encuentros para el diálogo, unas jornadas para reivindicar el feminismo

Hoy, viernes, mañana sábado se están celebrando en Málaga las jornadas "Encuentros para el Diálogo. Basta ya de Violencias Machistas", un espacio de debate y diálogo, con feministas expertas en violencia de género como Ana de Miguel o Nuria Varela, entre otras. Se trata de un foro en el que reflexionar, dialogar, tejer redes, pactar y dotar de herramientas para decir "¡BASTA YA!". Y también se han realizado talleres preparatorios para los encuentros a celebrar.

Feministas de reconocido prestigio nacional e internacional, impartirán diferentes conferencias en estas jornadas, organizadas por ADIPM (Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres), AIGU (Asociación de Igualdad de Género Universitaria) y PUNTOS SUBVERSIVOS (Asociación de mujeres feminista), entre ellas: Ana de Miguel pronunciará la conferencia "La violencia sexual en las sociedades formalmente igualitarias". De Miguel es profesora Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Dirige el curso de Historia de la Teoría feminista, un referente histórico para la formación feminista en España, impartido desde 1992 por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y dirigido previamente por Celia Amorós.

Nuria Varela, hablará sobre "Violencia simbólica: el machismo invisible". Periodista y escritora española, Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Rey Juan Carlos; Máster en Estudios Interdisciplinares de Género y Máster en Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres por la misma Universidad. Socia fundadora y Directora de la Editorial Hotel Papel: Libros para crecer en igualdad. Ha publicado varios ensayos sobre feminismo, historia y sociedad. Ha publicado, entre otros libros, "Feminismo para principiantes" o "Cansadas".

Yolanda Domínguez tratará en su ponencia "El poder de las imágenes". Es una artista visual, fotógrafa y activista española. Sus obras están conectadas con el movimiento "arte de acción" y desarrolla temas de conciencia y crítica social relacionados con el género y el consumo. Por medio de la ironía y la descontextualización como estrategias principales, crea situaciones o escenarios en los que el espectador se ve involucrado y puede participar. Entre sus obras más conocidas están "Pido para un Chanel", "Poses ,Fashion Victims", "Accesibles y Accesorias y Niños vs" y "No tocar, no matar, no violar, este cuerpo es mío y de nadie más". Domínguez es también profesora en la Escuela de Fotografía EFTI de Madrid y analista social en el digital El Huffington Post donde escribe sobre la representación de la mujer.

El sábado, tras los talleres preparatorios para los encuentros que impartirá, Anabel Santos Catro, se celebrarán los "Encuentros para el diálogo: "Basta Ya de Violencias Machistas", con las siguientes ponentas: Isabel Mastrodoménico, Gema Otero y Towanda Rebels. Modera, Diana Matías Macia.

Estas jornadas, subvencionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer, han comenzado en la tarde de este viernes, y continúan mañana de 10:00 a 14:00h y de 15:30 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (UMA).