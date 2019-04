"Hay que lograr que llenar un estadio de fútbol femenino no sea noticia"

Esta deportista ganadora de siete títulos de España absolutos de squash y representante de la selección española asegura que las claves del éxito son algo «complicado pero a la vez muy sencillo»

Su dilatada experiencia en el mundo del deporte le hace afirmar que los valores que se trabajan son aplicables a las organizaciones, ¿cuáles y cómo?

El deporte me ha enseñado a controlar determinadas situaciones de mi vida, en lo laboral y en lo personal. Y es que va más allá de la actividad física. Todos conocemos los beneficios físicos del deporte, pero lo más importante no es eso, lo más importante es que es una escuela de valores. Determinación, superación, disciplina, trabajo en equipo, lucha, entrega, planificación, esfuerzo€ Todos estos valores que parece que están tan olvidados a día de hoy en nuestra sociedad los podemos enseñar con el deporte. Desde el día que entendí todo lo que me había proporcionado para aplicar en mi vida laboral y personal me comprometí a comunicar y gritarle al mundo los beneficios que puede aportar a la sociedad, a los niños, a los jóvenes, a las empresas€

En la actualidad está al frente de Lidertec, ¿qué es exactamente y cómo surge?

Surge casi por «causalidad», vimos una oportunidad en el mercado, una necesidad por cubrir y se dieron una serie de circunstancias favorables que acabaron dando pie a Lidertec. Somos una empresa que aporta soluciones tecnológicas dentro del mundo empresarial. Desde venta y servicio técnico de equipos de oficina, hasta hardware de control para procesos industriales. Estoy muy contenta y satisfecha, porque tratamos de aplicar todos esos valores deportivos en el día a día de la empresa.

¿Sobre qué va a ir su ponencia en eWoman?

Sobre la clave del éxito en cualquier ámbito. Algo complicado pero a la vez tan sencillo. Cómo lo define la sociedad hoy en día y cómo lo veo desde mi punto de vista.

Estuvo en el Top 100 Mujer Líder en España en 2018, ¿cuál cree que ha sido la fórmula para ello?

Una parte muy importante es lo conseguido durante los últimos años en el ámbito deportivo y en el laboral. Es un reconocimiento a la continuidad, a la trayectoria. Siempre he tratado de conseguir la mejora continua en lo que hago, y tratar de encontrar esa tranquilidad que sientes cuando sabes que has tratado de dar lo mejor de ti. Todos podemos aplicar esto y trato de mostrarlo en mi día a día, en las conferencias, en mi trabajo, en mis redes€Cuando esto tiene repercusión recibes este tipo de reconocimientos.

¿Qué le diría a una mujer que quiere mejorar a nivel profesional o tiene la necesidad de dar un cambio?

Cuando tienes la más mínima sensación de que tu vida profesional necesita un cambio debes escucharte. A mí me ha pasado y al final ese cambio siempre ha llegado. Cuando tengo esta sensación cierro los ojos y pienso como me vería dentro de 5 años, si es como estoy no cambio nada, pero si no es así, debo empezar a pensar en actuar.

El deporte es un sector en el que la presencia de la mujer está normalizada frente a otros sectores que representan otras ponentes del encuentro, ¿siempre ha sido así?, ¿hay aspectos aún por superar?

Creo que se ha mejorado mucho en este aspecto, incluso cada vez hay más visibilidad de mujeres en deportes minoritarios, pero tenemos mucho trabajo por hacer, y digo tenemos porque somos todos los que tenemos que conseguir que la visibilidad de la mujer en el deporte sea una realidad. Hay que conseguir que llenar un estadio en un partido de fútbol femenino no sea noticia, sino que la noticia sea el partido de fútbol en sí. Espero que con la ayuda de medios de comunicación, federaciones, empresas privadas, organismos públicos y sociedad lo logremos.

¿Y en el mundo empresarial?, ¿cuáles son las asignaturas pendientes?

Buf, bastantes. Pero empezaría porque las propias mujeres nos creamos que merecemos las mismas oportunidades, que somos capaces de tener puestos de responsabilidad, que podemos trabajar en sectores a día de hoy «masculinos». Mucho de este trabajo parte de nosotras. No soy partidaria del victimismo, todo lo contrario, se trata de empoderarnos, de creérnoslo para que la sociedad lo crea, y a partir de ahí poner medios para que todo esto sea una realidad.

¿Cree que son necesarios este tipo de encuentros inspiradores como eWoman para seguir sumando las mujeres?

Por supuesto, es la segunda vez que participo y estoy encantada. Me gusta todo lo que envuelve al evento, la organización, el buen ambiente que se genera entre las ponentes, la energía del día del evento. Son eventos más que necesarios que multiplican la visibilidad de la mujer en todos los ámbitos y es un placer participar en él.