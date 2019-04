Keep the Beach Clean vuelve a actuar en La Misericordia

No ha sido la primera vez, ni será la última. Este domingo por la mañana, algo más de una veintena de personas se han reunido en la playa de la Misericordia convocadas por la iniciativa Keep the Beach Clean Málaga para limpiar la arena durante dos horas. "Yo no piso la playa en todo el año", reconocía uno de los jóvenes que acababa la jornada de limpieza con dos trofeos nada despreciables: una bota de plástico del número 43 y una barra de hierro bastante oxidada. El resto del botín, lo predecible: bolsas de plástico, envases, latas, cientos de colillas, e innumerables bastoncillos de plástico cuyo camino hacia la arena de la Misericordia invita a la reflexión: del envase al inodoro, del inodoro al sumidero, de la depuradora al agua del mar y de ahí, empujados por la marea y los temporales, a las playas.

Jóvenes con pocas horas de sueño tras la merecida juerga del sábado por la noche, varios grupos de amigos, de Málaga y algunos extranjeros, un grupo variopinto en definitiva que generaba el interés de algunos paseantes y la indiferencia de la mayoría.

Aún sin fecha fijada para la siguiente batida de limpieza, los 'basurillas' se han despedido con un 'Hasta la próxima' que, desgraciadamente, seguirá siendo necesaria.

Keep the Beach Clean Málaga



Esta iniciativa nacía el año pasado con el sano objetivo de limpiar las playas de Málaga. Con encuentros durante los últimos meses en las playas de La Malagueta, la Misericordia, Sacaba, El Palo... anuncian sus fechas en sus perfiles de redes sociales convocando a quienes deseen colaborar sin mayor compromiso que el de mantener limpias las playas de la ciudad en la que viven, transmitiendo un mensaje de conciencia medioambiental. El único requisito: un par de guantes y unas bolsas de basura.