El bando municipal de los patinetes, esta semana

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido este lunes en que el bando sobre el uso y aparcamiento de patinetes eléctricos en la ciudad estará operativo esta semana. Además, ha afirmado que para que estos nuevos elementos de movilidad tengan efectos positivos y nunca negativos en la ciudad las empresas "tienen que ser colaboradores claros", apostando por el diálogo.

De la Torre, tras ser cuestionado por cuándo estará el bando sobre patinetes, ha agregado que en él se señalarán las zonas de aparcamiento. En concreto, estás serán en calzadas, en las esquinas de cruces para poder facilitar la visibilidad en los casos de tráfico de automóviles.

"Ganar en seguridad en ese sentido aprovechando la solución de este tema y tratando de que no se aparque en aceras, que es lo que queremos evitar para que no haya problema para los peatones, sea cual sea su capacidad de visión, su capacidad de movilidad y no tener obstáculos en los aceras", ha agregado.

De igual modo, ha dicho que se han mantenido y se siguen manteniendo conversaciones con las empresas de los patinetes eléctricos, abogando por continuar con un "diálogo abierto y claro, donde las empresas tienen que entender que la ciudad tiene que tratar, aun en ausencia de una regulación nacional, de que estos elementos nuevos de movilidad tengan efectos positivos pero nunca negativos", por lo que las empresas, ha dicho, tienen que ser colaboradores "claros" en ese sentido.

Por otro lado, cuestionado por las terrazas y, en concreto, la falta de personal para controlarlas, De la Torre ha recordado que está marcado en el suelo el espacio y "confío mucho en la responsabilidad de las empresas para evitar que se tenga que actuar de acuerdo con la ordenanza, como es retirada de mesas, etcétera, que lógicamente el área tiene capacidad técnica y personal suficiente para actuar" y aplicarla.

En cuanto a la imagen de una terraza ocupando el céntrico Pasaje Chinitas mientras los transeúntes se abren paso, ha explicado que está pendiente de conocer el informe y saber la actuación, la sanción o de llamar la atención de sanción, "porque es una ocupación aparentemente muy superior a la que está autorizada".

"Para hacer un control de todos los espacios todos los días es posible --falta de personal--, pero para hacer los mensajes disuasorios en esta materia hay suficiente personal", ha vuelto a incidir De la Torre, aclarando que "hay medidas en la ordenanza que permiten tener unas actuaciones que son de más impacto en aquellos que la tengan y en el sector y que de una manera decidida y prudente al tiempo se irán aplicando y con prontitud".

Así, ha afirmado que "si hay una posibilidad de retirada de mesas, aplicado en algunos momentos debe producir un efecto de noticia dentro del sector que haga que la gente se cuide más en ese sentido", ha concluido.