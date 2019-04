La tercera edad se pone al día de las fake news

Verifake es un proyecto periodístico con vocación social nacido este año. Sus integrantes son voluntarios, 19 estudiantes del primer y segundo curso de Periodismo de la Universidad de Málaga y su profesor, Fran Martín, que tratan con el colectivo vulnerable en la sociedad de la información, personas mayores.

Surge por la observación de la relación de la comunicación y las personas mayores. Tras este análisis, los creadores de Verifake vieron necesaria una alfabetización mediática hacia este colectivo para mostrarles la industria de noticias falseadas que se ha creado en el mundo actual de la información.

Málaga cuenta con alrededor de 90 asociaciones de mayores, y aproximadamente hay 100.000 personas con más de 55 años sin estudios o analfabetos en Málaga. Cada semana, los voluntarios contactan y visitan estas asociaciones para impartir charlas y hacer dinámicas para que formen parte del ejército contra las noticias falsas. A día de hoy llevan 10 talleres realizados, entre ellos a la asociación 'Generación 33', 'Tercera Edad de la Victoria' y 'Los Alegres'. Próximamente tienen previstos 20 talleres más, a los que esperan ampliar el número hasta que finalice el año.

«Nosotros no les damos herramientas para que lo verifiquen, les explicamos cómo funcionan los medios de comunicación, cómo es la sociedad de la información desde la desinformación, por qué se crean las noticias falsas, de dónde vienen esas noticias, quién las crea, cómo identificarlas, y les hacemos ver que ellos son agentes responsables para frenar esta información», explica Fran Martín, profesor de Periodismo, sobre la formación del proyecto.

Los voluntarios de esta iniciativa la definen como intergeneracional, ya que al hacer los talleres con las personas mayores, se enriquecen y aprenden tanto las asociaciones como los mismos formadores. Así lo siente una de las estudiantes voluntarias, Paula Núñez: «Aprendo al mismo tiempo que ellos aprenden, siempre me quedo con el gustillo de enseñarles más».

Actualmente tenemos el negocio de la desinformación y el negocio de la lucha contra este tipo de noticias falseadas. Y eso, ¿quién lo para? Por eso el proyecto Verifake se puso manos a la obra y comenzó con uno de los colectivos más vulnerables y con la educación y la alfabetización mediática. En el mundo de las nuevas tecnologías y redes sociales, el tráfico de noticias falsas está siendo protagonista, y hasta ahora se conocen muchas empresas que desmienten las noticias, pero no se dedican a la formación para que estas informaciones no lleguen a difundirse.

Verifake no dice lo que es real y lo que es falso, su base principal es la información para que puedan detectarlas a tiempo, trabajando con ellos en carne y hueso, no a través de redes sociales. Así lo muestran las palabras de sus voluntarios: «Cuando terminamos una charla ellos nos dan la respuesta, y eso no lo hace ninguna aplicación, no hay aplicación mas poderosa que el agradecimiento que tenemos al terminar una charla. No es lo mismo una respuesta a través de Twitter, que un gracias personal como el que recibimos nosotros».

No descartan que la siguiente fase del proyecto sea hacer lo mismo pero con los niños, que son el otro colectivo vulnerable. «Quizás cuando terminemos con las personas mayores cambiaremos el registro y nos formaremos para educar sobre las noticias falsas a los niños», añade Fran Martín.