Gran pitada de los policías locales al alcalde en el Ayuntamiento

Más de 300 agentes de la Policía Local se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Málaga para dar visibilidad al conflicto que mantienen con los responsables municipales. Tras respetar el minuto de silencio que la corporación ha celebrado en la escalera del Consistorio en recuerdo de la última víctima mortal de violencia machista, los agentes, apoyados por un nutrido grupo de bomberos, han dedicado al alcalde una fortísima pitada que ha obligado al Francisco de la Torre a refugiarse rápidamente en la Casona del Parque. "Este es el resultado de darle la espalda durante tanto tiempo a unos trabajadores que todavía no han olvidado que el alcalde les llamara privilegiados", asegura el secretario general del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) en Málaga, Manuel Troyano.

El representante sindical reconoce que hoy no esperaban ningún gesto del regidor después 15 meses sin acuerdos y de ver cómo el pasado viernes se prorrogó el actual plan de productividad por el que los agentes seguirán cobrando 28 euros la hora extra. "El equipo de gobierno está demostrando una gran incapacidad porque el problema no es la cantidad. El problema es que los policías no pueden trabajar 16 horas seguidas porque es inseguro para ellos y al ciudadano se le da un servicio insuficiente. Lo que nosotros pedimos es un programa que dé acceso a esas horas extras a más agentes", abunda Troyano antes de explicar que ayer el cuerpo amaneció con un decreto por el que se le ha cambiado los descansos a 252 policías locales para que trabajen en Semana Santa. El dirigente del SI-PAN recuerda que este año la Semana Santa se enfrenta a un gran reto como es el cambio del recorrido oficial, circunstancia por la que se necesitan muchos más agentes que otros años y que el Ayuntamiento no está teniendo en cuenta.