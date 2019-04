CCOO exigirá al nuevo Gobierno un sistema público de pensiones

Un sistema público de pensiones, la equiparación de estas al IPC, acabar con la privatización de las plazas residenciales, garantizar la ley de dependencia o derogar la reforma laboral son algunas de las reivindicaciones del sindicato de Pensionistas y Jubilados de CCOO, que ha presentado hoy en Málaga el Observatorio Social de las Personas Mayores de 2018. En él se analiza la situación en la que se encuentran los mayores con relación a pensiones, sanidad y dependencia, entre otros.

Para conseguir que mejore la situación de las pensiones, Julián Gutiérrez, el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas de CCOO, ha propuesto "destopar la base máxima de cotización, con lo que se podrían recaudar 7.500 milloes de euros"; equiparar a los autónomos al régimen general "para tener mejor salario, cotización y por tanto pensión"; y que "las pensiones dejen de pagarse con la Seguridad Social y pasen a pagarse con impuestos como todos los gastos de los demás ministerios; las ayudas a empresarios tampoco pueden venir de la Seguridad Social".

En este sentido, Juan Morón, secretario general de la Federación Provincial de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Málaga, ha insistido en que "la Seguridad Social es viable pero hace falta voluntad política". Con el nuevo gobierno, las conclusiones del Pacto de Toledo, ha añadido Gutiérrez, "deben cerrarse y pasar a los agentes sociales como ha pasado hasta 2011. En 2013 con la reforma del PP el resultado ha sido que el fondo de reserva de 70.000 millones de euros se ha terminado".

Por ello, piden al nuevo Gobierno central un "compromiso claro" para garantizar un sistema público de pensiones en el que "se garantice la subida de las pensiones al IPC y se piense en el futuro". Y es que, según se extrae del Observatorio la pirámide de población más numerosa es la que tiene entre 40 y 44 años, "es decir, que cuando lleguen a la edad de jubilación también van a ser la población más numerosa, y si hoy no tienen un buen salario no van a tener una buena pensión". En caso de que los gobiernos central y autonómico no atiendan sus peticiones, han asegurado que retomarán las movilizaciones.

Esperanza de vida

Además, han detallado que desde 1976 ha aumentado en 10 años la esperanza de vida -en 2018 se establece en 85,8 años en mujeres y 80,3 en hombres-, que hay más población jubilada femenina y que se ha perdido el poder adquisitivo en los últimos años. Así, aseguran que el 35 por ciento de los hogares de este país vive gracias a pensionistas y jubilados.

En el caso de las mujeres, Sara Martínez, secretaria de la Mujer en la Federación Estatal, ha criticado la brecha de género existente en las pensiones, pues mientras la de los hombres es, de media, de 1.244 euros, la de las mujeres es de 800. Asimismo denuncia que la mujer nunca se puede jubilar, ya que por la carencia de servicios públicos, se hace cargo de los descendientes y de los mayores, teniendo incluso que dejar su actividad laboral para ello; sufriendo las consecuencias en su pensión.

"Con que hubiese una igualdad entre el hombre y la mujer en el empleo no habría ningún tipo de problemas en la Seguridad Social y, ligado a la dependencia, la mujer se podría incorporar el mercado de trabajo", ha dicho Gutiérrez. En este punto, ha pedido más inversión en dependencia, algo que además, asegura, "se recupera con la creación de puestos de trabajo": cuidadores, médicos geriátricos, especialistas... "Se tiene que ver al colectivo de pensionistas como generadores de empleo y no solamente de gastos".

Por otro lado, han criticado la situación de las plazas residenciales, pues en Málaga hay 1.218 públicas, mientras que privadas hay 6.056 privadas; la situación de pobreza energética; que el 47 por ciento de los pensionistas españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes o que Andalucía está en una "situación casi de emergencia" en algunas provincias en cuanto a las pensiones, que mientras son de 985 euros en España, en algunas provincias como Córdoba son de 659 euros; y en Málaga de 898.