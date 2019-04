"En el deporte hay parcelas en las que hay remar por la igualdad"

Exdeportista olímpica de vela. A sus 53 años, esta deportista nata de Fuengirola afincada en Madrid suma en su palmarés un Oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992) y Atlanta (1996), entre otros triunfos. Además, fundó hace 20 Ecomar y ha ocupado puestos directivos de alto nivel relacionados con el deporte. Este jueves, será una de las ponentes del encuentro de eWoman que La Opinión celebrará en la Fábrica de Cervezas Victoria.

Una parte importante de su vida profesional se ha centrado en la competición deportiva, ¿existe la igualdad o queda por hacer?

Depende del área del deporte. En el área de la participación deportiva podemos decir que la igualdad ha llegado y si miramos la participación de las deportistas en los pasados dos o tres Juegos Olímpicos, en España las chicas están en un 48 por ciento y eso es igualdad ya. Si miramos los resultados de los últimos dos Juegos de nuestras deportistas, han obtenido mejores resultado que los chicos. Llegados a ese punto, estamos ya arriba pero hay otras parcela del deporte en las que toca trabajar y remar, como es en el caso de la cobertura de los medios de comunicación; aunque opino que se ha avanzado mucho, quedan cosas por hacer y los cambios no vienen de un día para otro.

Esto que comenta, ¿ha sido así siempre o ha visto una evolución?

Yo he vivido el cambio. Piensa que cuando empiezo a navegar, las mujeres no teníamos opción de ir a los Juegos Olímpicos. Era dramático que tu deporte no tuviera línea presupuestaria por parte de la federación y no pudieras ir a competir. Yo con 15 años gané mi primer campeonato de España; a los tres mejores chicos les tocaba ir al extranjero y yo, habiendo campeonato femenino del mundo, no pude ir porque no había línea presupuestaria con total y absoluta normalidad, era como se vivía. Tal era la naturalidad que me preparé una especie de crowdfunding para ir a ese mundial. Entre lo que ahorré limpiando coches y cuidando niños y lo que ayudaron, al año siguiente participé en el mundial y quedé por mitad de la tabla y así lo hice durante los siguientes cuatro años y yo agradecida de poder hacerlo. En los Juegos Olímpicas no había vela femenina, y la federación española comenzó a buscar a niñas que navegaran e hicieran algo y ahí estaba yo, que empecé a promocionar para navegar. Se incluyó en los Juegos Deportivos de Seúl en el 88.

¿Qué vamos a escuchar en su ponencia en eWoman?

Cuanto tú realmente tienes un sueño se consigue y esto es lo que yo le digo a los jóvenes y no tan jóvenes. Si te lo propones y te marcas tu hoja de ruta, el sueño se consigue. Les voy a contar cómo son esos pasos y cuáles fueron los míos para conseguir mi objetivo.

Ahora que forma parte del otro lado del ámbito deportivo, en la organización ¿cómo se ve la mujer?, ¿ocupa puestos directivos?

Hay que trabajar en ello, el camino hay que iniciarlo y al final llegas a la meta. Prefiero ver las situación con optimismo pero lo que sí es cierto es que cuando decides algo, no es un abrir y cerrar de ojos, hay que andar el camino. Es cierto que vamos más retrasadas que con la práctica, pero yo creo que para que la mujer se incorpore aquí hace falta de todos, con normalidad y naturalidad; venimos a sumar y a aportar; vamos a enriquecer. Yo he estado metida en puestos de dirección deportiva; fue vicepresidenta del Comité Olímpico español, llevé el diseño de los programas de deporte en el Parlamento, la candidatura Madrid 2020... He ocupado puestos bastante significativos y lo más reciente ha sido llevando asesorías de la Unesco en relación con el deporte, además tengo desde hace 20 años una fundación que trabaja por el medio ambiente y el deporte.

¿Qué le parece que todavía se premie a profesionales en la misma competición con diferente cuantía según la categoría de masculino o femenino?

Yo creo que si son premios de los Juegos Olímpicos, el premio es exactamente igual para hombres o mujeres y no hay distinción. Otra cosa es en un deporte de espectáculo en el que los premios vayan sujetos al patrocinio o ventas de entradas, esto ya no lo sé, pero hace años había bastante diferencia y se alegaba que lo que ingresaban por patrocinio y entradas era mayor según quién y eso es lo que tenemos que trabajar; que el deporte sea algo universal y no haya diferencias.

¿Cree que son necesarios este tipo de eventos como eWoman?

Yo creo que sí pero para hombres y mujeres porque a los jóvenes hay que motivarlos, tienen que poder ver algo que les inspire y puede ser una buena manera de que se les encienda una chispa de qué quieren ser y hacer un futuro.