El PSOE critica que la Junta "renuncie" a construir el Chare de El Palo

­El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, criticó ayer «las intenciones» del gerente del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Moreno Verdugo, «de no abrir más centros Chare en Andalucía, según unas recientes declaraciones, una vez que acaben los diez centros previstos por el anterior ejecutivo socialista andaluz». A juicio del PSOE, ello indica «que quiere apostar por dejar de construir nuevos centros hospitalarios de alta resolución, afectando seriamente a la ciudad de Málaga para que no se construya el Chare de El Palo». Al respecto, recordó que hay «declaraciones en las que Elías Bendodo, como presidente del PP de Málaga y de la Diputación, decía entonces que esta instalación era irrenunciable». Por ello, Ruiz Espejo anunció que los socialistas preguntarán a Bendodo, ahora consejero de Presidencia, «por qué de irrenunciable ahora ha cambiado para que no quieran construirlo, incluso cuando se comprometieron en su programa electoral, confirmando que el PP dice una cosa en la oposición y otra cuando está en el gobierno». «Además, no solo se pone en peligro la construcción del Chare de El Palo, sino también otros comprometidos por el PP en su programa como los de Fuengirola y Mijas», advirtió. De igual modo, la petición socialista en la Cámara andaluza también incluirá que se detallen los planes previstos en las zonas más pobladas y comarcas de Andalucía ya en tramitación. «No vamos a renunciar a nuestro objetivo de seguir acercando la sanidad a las comarcas para que la población no esté a más de 30 minutos de un centro hospitalario, seguiremos defendiendo que se apueste por la construcción de estos Chare como el previsto en El Palo. El PSOE no va a cambiar estando en el gobierno o en la oposición, en el PP ya hemos visto que sí que ha cambiado», expuso. En este punto, incidió en que las declaraciones de Moreno Verdugo «han creado temor e inquietud entre los profesionales sanitarios que no solo ven la paralización de nuevos centros sino que la sanidad pública cambiará a una deriva hacia la privatización y a dejar que la sanidad privada tenga más proporción en la comunidad».